推しとの恋愛は甘くない？『ウチの万李がお世話になります』最新5巻、若手俳優×新任マネージャーの“秘密の関係”に早くも危機
■早くも関係バレ⁉ 若手俳優と新任マネージャーが紡ぐ芸能界×バディラブコメ
『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ/白泉社）のコミックス最新5巻が、2026年6月5日（金）に発売。前巻で“秘密の恋”をスタートさせた主人公たちだったが、早くも“関係バレの危機”が二人に迫る。
月刊『LaLa』で連載中の同作は、若手俳優と新任マネージャーが紡ぐ芸能界×バディラブコメ。「単行本4巻発売時点で累計20万部を突破した話題作で、今年3月にはコミックス全巻の緊急重版も実施された。連載2周年を迎えた現在も、その勢いは衰えを見せていない。
競争の激しい芸能界を駆け上がるため、険しい道のりを共に歩むことになった七星と万李。当初は第一印象も最悪で、事あるごとに衝突を繰り返していた。しかし次第に互いの仕事への向き合い方を認め合い、かけがえのない相棒へと変わっていく。ぶつかり合いながら少しずつ距離を縮めていく関係性が、大きな見どころとなっている。
■最新5巻では万李が濡れ場ありの恋愛ドラマに挑戦！
また普段はツンケンした態度を取る万李だが、ふとした瞬間に見せる“イケメンぶり”は破壊力抜群だ。七星が最初の1カ月間、臨時マネージャーをやり遂げた際には、ご褒美として突然“でこチュー”を披露。「社長に延期頼んだから来月からもこき使ってやるよ」と相変わらず憎まれ口を叩きつつも、その不意打ちには七星も「あの顔はズルい」と胸をときめかせていた。
やがて七星の恋心が万李本人に知られてしまったことをきっかけに、二人は晴れて結ばれることに。ここから甘々な恋人生活が始まるかと思いきや、どうやらそう簡単にはいかないようだ。
今回発売される最新5巻では、万李が濡れ場ありの恋愛ドラマに挑戦。一方の七星は、共演相手の六花と自分を比較して気後れし、万李への距離感にもぎこちなさが生まれてしまう。さらに、ひょんなことから六花に万李との関係まで知られてしまうなど、波乱な展開が続いていく。
誰もが当たり前にしている恋愛も、芸能人にとっては時に致命傷となりかねない。ましてや万李は人気急上昇中の若手俳優で、お相手は新任マネージャー。「好き」という気持ちだけでは乗り越えられない壁が、二人の前にいくつも立ちはだかっている。果たして彼らは、この荒波をどう乗り越えていくのか。今後の行方にも注目したい。