タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ウイスキーを教えた人気歌手と人気俳優について語った。

この日はタモリがパーソナリティーを務めていた「タモリのオールナイトニッポン」で大学生時代にはがき選びをしていたという、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。

秋元氏は「僕はリリー・フランキーさんと、福山雅治さんに教わってウイスキーをこの10年ぐらい飲み始めて」と語り、「リリーさんも福山くんもタモリさんに連れていってって言って」とウイスキーを教わったと明かした。

最近はあまり飲まなくなったと言われ「ハイボールぐらいだねえ。飲んでいたけどね」とタモリ。

「あの2人がねえ、当時ウイスキーが凄くよく集められたバーがあって。そこに連れていって」と回顧。すると「いっぺんで福山が、ウイスキー気に入って。“今度リリーさん連れていきましょう”“連れていこうか”って飲ませて、いっぺんで好きになった」と振り返った。

秋元氏は「それをそのまま僕が今継承しているし」と続けた。

またどのウイスキーが好きかと問われたタモリは「ワインっていうのはヒエラルキーがあるじゃないですか。高いものはやっぱりうまいって。ウイスキーはそうじゃなく、その場その場で、安くてもきょうはこれがいいというのがあるんで。どれがっていうか、ウイスキー全般としか言いようがない」と語った。

それでも「どっちかっていうと、系統で言うと島っぽいのが好きだね。アードベッグだったり。（スコットランドの）アイラ島系の」と述べた。