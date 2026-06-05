マニア垂涎の「2階建てバス＆トレーラー」運転体験が凄かった

日本旅行は2026年5月23日、「三菱ふそう二階建車エアロキング・日野プロフィア3軸牽引車トレーラー運転体験」を開催しました。



この体験会は、西日本ジェイアールバスが所有する三菱ふそうの国産2階建て大型バス「エアロキング」と、大阪府の運送会社 藤原運輸が所有する大型トレーラー 日野「プロフィア」＋3軸車を運転できるという貴重なものになっています。

晴天のもと、全国から大型車マニアが集結し、活況を見せました。

【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが「三菱の2階建てキング」「超ロングトレーラー」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

エアロキングは、三菱ふそうが1984年から2010年まで製造・販売していた2階建てバスで、国産では最後の2階建て車両となります。三菱ふそうの大型観光・路線バス「エアロ」シリーズをベースに、リア2軸と2階建て構造を採用しています。

2階席からの眺めの良さに加え、通常のハイデッカーバスよりも収容力があり、着席定員が増えることから、観光バスのみならず、大都市間の高速バス路線にも導入されていました。

このうち最終型となる「BKG-MU66JS型」は2008年4月に発売。平成17年排出ガス規制に適合するために、従来のV型8気筒自然吸気ディーゼルエンジンを廃止。420馬力を発揮する12.9リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジン「6M70」型を搭載しました。

また安全性能の向上と、灯火に関する法規対応のためにテールランプの配置を変更しています。当時の新車価格は7266万円です。

JRバスグループの各社では長距離路線に積極的に導入され、東京から静岡・愛知方面へ向かう「東名ハイウェイバス」や夜行の「ドリーム号」などで運用。西日本ジェイアールバスでも多数が運用されていました。

しかし、日々の長距離運用による経年劣化は避けられず、また排気ガス規制の強化などから廃車が進み、2016年頃からは「アストロメガ」などの輸入車に更新され、多くの車両が第一線から引退。

最終型（BKG-MU66JS）も製造終了後から10年以上が経過し、補修部品の調達も難しくなっています。

西日本ジェイアールバスでは、1両（車番：744-9905・なにわ200か26-04）を残すのみとなりました。この1両もすでに路線の運用から退き、貸切車として余生を送っています。

そのいっぽうで、1992年にデビューしたエアロシリーズ2世代目に共通する精悍で力強いフロントフェイスや、日本最大級の迫力のあるボディサイズ、ハイパワーなエンジン、バスでは稀になった後輪2軸の構造などが、バスファンを中心に人気を獲得。

各社でエアロキングの体験をメインとした企画が販売され、マニアが全国から集結。最後の活躍を記録しています。

日本旅行でもこれまで5度、エアロキングの体験会を開催し、いずれも数分で完売するなど大好評を得ているといいます。

今回の体験会は5月23日、大阪市此花区の「舞洲スポーツアイランド」の特設コースで開催。敷地内のため、大型運転免許を所有しない人でも参加できました。

また前回の体験会と同様、大阪市西区の藤原運輸の協力のもと、日野プロフィア＋3軸トレーラーという、他ではめったに体験できない運転プランも同時開催で、こちらの体験を目的にしたリピーターも多くいるようです。

会場まではJR桜島駅からエアロキングが送迎。関西屈指の観光名所である「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を目の前に、巨大ボディのエアロキングが参加者を出迎えます。

途中、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの送迎と思われる観光バスと信号待ちで並ぶ一面もあり、背の高さの違いがはっきりとわかります。2階に乗っている参加者にとっては、この上ない優越感だったに違いありません。

会場につくと、すでに藤原運輸のプロフィア＋トレーラーが待機しており、隣にエアロキングが並んで撮影会がスタート。コースのセッティング中に、普段並ぶことのない2つの車両を前に、参加者たちは思い思いに撮影タイムを楽しんでいます。

西日本ジェイアールバスの三菱ふそう「エアロキング」と藤原運輸の日野「プロフィア」＋トレーラー

また体験会イベントの“裏方”として、路線バス車両のいすゞ「エルガ」（車番：531-18994・京都200か35-69・型式：2DG-LV290N2）も京都営業所からはるばる舞洲にやってきました。

こちらはいわゆる機材車としてコースのパイロンを運ぶためのもので、乗車体験はできないものの、思わぬゲストに参加者からも笑みがこぼれます。

ひとしきり撮影会が終わった後、いよいよお待ちかねの運転体験です。舞洲スポーツアイランドの広い敷地はパイロンでコースがつくられており、外周路のほかに、クランクやS字、鋭角、車庫入れなどのかなりの難所も数々。さながら教習所のようです。

おそらく乗用車ならかなり広く見えるはずですが、今回用意された車両はエアロキングとプロフィア＋トレーラーという超ド級モデルです。普通なら緊張するはずですが、和気あいあいとした雰囲気が流れています。

ちなみに一度の運転体験は約20分ほど。短いように思えますが、周回に加えて、コース内の難所にも挑戦できる、たっぷりとした時間があります。走り方は自由で、周回のみでもOK。もちろん最初から最後まで難所で攻めてみるのもOKです。なんと懐の深い体験会なんでしょうか。

参加者のなかには、果敢にクランクや車庫入れを挑戦するツワモノも。しかしやはり皆一様に苦労しています。

特にプロフィア＋トレーラーの組み合わせは、後退時に「ジャックナイフ」のように折れ曲がるため、どっちにハンドルを切っていいかわかりません。S時やクランクも、トレーラーのため内輪差がかなりあり、普通に曲がるとパイロンを轢くことになります。

プロフィアはAMT車（セミオートマチック車）のため、シフトチェンジのことは考えなくて済むものの、かなり大変そうです。とはいえ、藤原運輸のベテランドライバーのサポートもあり、指示どおりに操作することで、なんとかクリアできています。さすがプロドライバーさん、あっぱれです。

いっぽうのエアロキングは、なぜか参加者のほとんどがかなりスムーズに運転できています。初歩的なエンストや雑なクラッチワークもありません。

「ふつうの人ならバスなんて運転したことないのになんで上手いのか…」と思うでしょうが、それもそのはず。なんと参加者の多くが、「現役バス運転士」だそうです。

エアロキングのような特殊車両は通常のバス会社は所有していないため、わざわざ「キングを運転したい！」とやってくるそうです。エアロキングの人気ぶりは、バスマニアだけではありませんでした。

またプロフィア＋トレーラーも、やはり現役バス運転士の参加者が多かったようです。普段乗務するバスとはまったく違う体験をする絶好のチャンスとして人気なのだとか。

イベントを企画した日本旅行 メディア・アライアンス・トラベル営業部の山中 章雄課長はこのように話します。

「プロの方が『トレーラーやりたい』と応募するケースが多いんです。エアロキングのほうも同じで、『昔（勤め先の事業者に）あったんだけど、順番が来るまでに廃車になってしまった』とか、そういった理由で申し込んでいただいています」

20分という体験ですが、参加者は入念にコースをチェックしたり、他人の運転（の苦労の様子）を見て楽しんだりと、楽しい時間が流れています。

超ド級2台の感覚はどうだった？ 体験会参加者の声を聞いた

ここで、エアロキングとプロフィア＋トレーラーの参加者にそれぞれインタビューしました。皆さんどのように感じたのでしょうか。

まずはエアロキングの運転体験プランに申し込んだというTさん。リピーターのひとりで、この体験会のために東京都から来られたそうです。Tさんはこのように語ります。

「やればやるほど難しさを感じました。一番最初にやった（運転体験に参加した）ときがある意味一番簡単だったと思います。動かすこと自体は簡単で、走り出すまではそんなに難しくはありません。

ただ、複雑なコースに入ってみるととたんに難易度が上がります。鋭角コースをチャレンジしてみたのですが、運転席の窓から後ろを見たときに、後輪の遠さを実感しました。何回も顔を出しては下がりを繰り返し、大変でした。1速に入れる（※バスは2速発進で1速は急坂用）と（エンジンの）トルクがあるので、微調整はしやすかったです」。

発進や停止は通常のMT車と変わらず、車体とハンドルが大きいだけのため、違和感は少ないようですが、やはりテクニカルなコースに入ると途端に難易度が爆増するようです。Tさんも鋭角ではかなり苦労したようで、何度も前進と後退を繰り返していました。

高難易度コースで苦戦する参加者

続いて、奈良県から来られた天野 雄斗さん。ご友人とともに来場しました。なんと天野さんは現役バス運転士だそうです。今回はトレーラーコースで参加したということです。

「AMTはAMTでもバスのものとは違い、踏み方が全然違います。バスだとバックはアクセルを踏まない（クリープだけ）のですが、クリープしてくれないので、その加減が難しかったです。

牽引独特のハンドルの回し方をしながら、この独特なアクセルの調整をしないといけなかったので、予想以上に大変でした。牽引をいつも運転しているトレーラー運転手さんはすごいなと改めて思いました」。

同じ大型車でも牽引とバスでは全く特性が違います。大型車慣れしている天野さんでも相当な苦労があったようです。「特に一般道上で海コン（海上コンテナ）を運ぶドライバーは相当凄いですよ」と天野さんは語ります。

ちなみに他の参加者もリピーターが多く、何度も挑戦している人はかなり上手いようです。ここで練習するって、なかなか面白い経験です。運転技術を磨くという目的でも、イベントに参加する価値は大いにありそうです。

高難易度コースで苦戦する参加者

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引退が迫るエアロキングについて、運転士からの評判はどうなのか。実際の乗務を担当した経験を持つ西日本ジェイアールバスの方にインタビューしました。

ジェイアール西日本バスで長年エアロキングの乗務を務めたあと、安全運行本部 安全推進部 部長を務める森 弘道さんはこのように話します。

「（エアロキングの現役時代は）悪い話はほぼ出ませんでした。ただ古いというだけで。操縦性はバツグンですからね。強風や大雨でも安心して走ることができました。高速なんかは特に乗りやすかったですよ。雪でもぜんぜんスタックせずに走れました」。

続いて、営業統括部 バス旅創造課長の野々瀬 亮さんはこのように語ります。

「エアロキングは本当に持っているところが少なくなっていますね。なんとか整備のほうをきちんとして維持しているのですが、部品が少なくなっていますね。もう製造中止になっていまして。ある程度予防整備という形でやってはいますが。

このクルマは後輪操舵で小回りが効くので、運転しやすいと思います。それと雪道はいけますね。一度一般道で（乗務に）あたりましたけど、『チェーンを巻かないといかんかな』と思って、ダメ元で『雪路発進スイッチ』を押したらそのまま走れましたから」。

年式は古いながら、エアロキングの信頼性はかなり高かったようで、各社でメインとなる高速路線運用に採用されている理由がよくわかります。ますますその引退が惜しまれるところです。

編集部員も空き時間でエアロキング＆プロフィア＋トレーラーを体験！

少々の空き時間があったため、くるまのニュース編集部員の大型車好きNも体験させてもらいました。人生初の大型車の運転です。しかもよりによってエアロキングとトレーラー。運転には自信があったのですが、なんだか急に緊張してきました。

まずはエアロキングから。隣には先出の大ベテラン 森さんが同乗。厳しい指導が入ったらどうしようと不安がよぎります。

三菱ふそう「エアロキング」の運転席周り

コクピットに座ると、まず視界の良さに驚きました。少々緊張が和らぎます。ミラーの大きさも巨大です。死角の多い大型車だけに、いかに視界の良さが重要かがわかります。シートも前後や高さの調整の幅が広く、運転しやすい環境が構築されています。

ステアリングは巨大です。いわゆる「10時10分」の位置で持つのが難しく、バスのドライバーさんが「8時8分」で持っている理由がわかります。ちなみにステアリングの操舵力はパワステのアシスト力が強いため、軽く操作できます。余談ですがエンジンキーは往年の三菱車と同様です。

ポジションの調整が完了したらいよいよ走り出します。と、その前に乗降扉を閉めなくてはなりません。右肘の位置にあるコンソールには、前扉と中扉のスイッチがあり、パチンと倒してエアーで作動します。「プー」というブザー音がなり、ゆっくりとドアが閉まります。

思わず「ドア閉まります。ご注意ください」と脳内アナウンスが流れてきます。自分の操作でブザー音とともに閉扉する様子を見ていると、「あっ、これって公共交通機関なんだな。これからバスを運転するんだな」と実感します。

クラッチを踏み、ハンドルの左下にあるエアー式のフィンガーシフトをカチッと操作し、2速に入れます。乗員に不快な振動を与えないよう、半クラで操作します。

しかし、ここで大失態を犯してしまいました。ホイールパーク（パーキングブレーキ）の解除を忘れたのです。通常のサイドブレーキでも電動でもなく、小型のレバーがシート左にあるだけのため、すっかり失念してしまいました。あえなくエンストです。恥ずかしい。

森さんのアドバイスのもと、落ち着いてエンジンをかけなおし、出発です。

走り出しは非常にスムーズです。エンジンも力強く、直進安定性もかなり良い印象です。外周路を少々オーバースピードで突っ込んでみたところ、ブレーキの効きの良さもかなりで、ハンドルも切れるため、難なくコーナーを通過できました。

しかし、乗客のことは一切考える余裕がありません。一応参加者は他の参加者の運転体験でも自由に乗車できるのですが、おそらくは恐怖を感じるブレーキとハンドルさばきだったに違いありません。

ようやく緊張がほどけたと思いきや、森さんから「ここ（右折で）入ってください。コースをショートカットするように」と指示が。狭いパイロンを通り抜けるクランクコースです。額には汗が滲み、手が震えそうです。

視界の良さと小回りの効きを活用し、ノロノロ運転でクリア。プロならばすんなりと行けるはずですが、これでは遅延してしまいます。再び外周路に戻り、ようやくゴールです。

難易度「規格外」 激ムズ「トレーラー」は？

続いてトレーラーの運転です。まず運転席にたどり着くまでに手すりにつかまり、数段のステップに登り…と、まさに「運転席によじ登る」感覚です。

最新のプロフィアのインテリアはかなりスタイリッシュです。ブラウン系のコーディネートに調整幅の広いエアーシートで、運転環境の良さが光ります。

隣に藤原運輸のプロドライバーさんを乗せ、いよいよ出発です。コクピットの左下にシフトダイヤルがあり、こちらをDに入れて走り出します。ホイールパークはしっかり解除しました。

日野「プロフィア」＋トレーラーのミラーからの眺め

大きなハンドルには補助器具の「ハンドルスピンナー」が装着されています。このドライバーさんのものだそうで、結構装着している人が多いのだといいます。

「正直狭いところでくるくるハンドルを回すのがしんどいので、スピンナーが役に立っています」。

AMT車なのでアクセルを踏まないとクリープがありませんが、ドライバーさんいわく「そっちのほうが楽」なのだとか。力強いエンジン音とともに発進します。やはり重い車両を前で引っ張っている感覚があります。不思議です。

後ろにかなり重いトレーラーを牽いているにも関わらず、意外なほどに軽やかに走り出します。「乗用車とはトルクが全然違いますから」と話してくれました。

しばらく外周路を走ったところで、「そのへんのパイロンの間をテキトーに入ってください」と指示が。急に緊張が走ります。「（内側の）右を気にしておいてください」とアドバイスをもらいます。内輪差に注意が必要だそうです。

さきほどのエアロキングと同じように、外から回り込めばいいのかと思いきや、違いました。かなりギリギリでとりあえずクリアしました。

最後は記念撮影

ホッとしたのもつかの間、「S字入っていきましょうか」と指示。普通に走るだけでこれだけ気を遣うのに、まさかのS字突入指示に絶句です。

「ハンドルを左に回しながら大きくパイロンの角を攻める感じで、ゆっくり回ってください」。まだ車両感覚に全く慣れていないのに、「パイロンの角を攻める」って。それは難しすぎではありませんか。

あたふたしているときに、隣のドライバーさんは「大丈夫ですよ」と優しく声をかけてくれます。

しかしトラブル発生です。パイロンを倒してしまいました。事故です。コース内なのでもちろん何ら問題はないのですが、こちらとしては気持ちがかなり凹んでしまいました。プロドライバーの技術のすごさを感じるとともに、トレーラーは何年経ってもまともに運転できないのではないかと少々悲しくなります。

ドライバーさんの操作の指示のもと、その後はスムーズにクリアすることができました。さすが、助手席からの指示も的確で、「ここで切り始め」「戻して」とそのとおりにすると通り抜けることができます。

「尊敬に値しますね」と感想を述べると、ドライバーさんは笑ってくれました。「僕らはこれしかできないですから」。いやいや、トレーラーを運転できるのは相当大変ですよ。身を持って実感しました。

※ ※ ※

普段、何気なく見かけるバス＆トレーラーも、かなりの運転技量が必要なことがよくわかる運転体験イベント。大型車マニアだけではなく、気軽に「運転してみたい」という思いだけでも参加する価値は大いにあります。

さらに、実は今回の体験会は、運転しない「見学プラン」も用意されています。エアロキングやプロフィアの勇姿を心ゆくまで堪能できることから、鉄道やバスが好きだという中学2年生の親子の姿も見えました。

先出の西日本ジェイアールバスの野々瀬さんによると、大手事業者である西日本ジェイアールバスでさえも運転士不足は深刻だと話します。中学生の参加者はバス業界ではもしかすると将来有望な金の卵なのかもしれません。

こうしたイベントをきっかけに、バス運転の楽しさや、人を乗せて運ぶというやりがいを見つけられればいいですね。

また、西日本ジェイアールバスのエアロキングは完全引退が迫っているとのことで、イベントで登場するチャンスも残り少ないかもしれません。体験イベントが気になった方は、日本旅行の公式サイトなどで、開催の告知のチェックを忘れないことをおすすめします。

なお、日本旅行ではこうした運転体験イベントのほか、奈良交通「八木新宮線」などの秘境バス路線ツアーなども開催。バスマニアのみならず、秘境スポット好きやバス旅がしたいという人にぴったりなツアーを多数開催。こちらに参加してみても面白いはずです。