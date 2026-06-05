MOTTERUは4日、IP68相当の防水防塵性能を備えたスマートフォン用の防水ケース2種を発売した。価格はどちらも3310円で、発売を記念したセールも実施する。

水に浮かぶ防水ケース（MOT-WPC04）

「MOT-WPC04」は、水中に落としても沈みにくい防水ケース。ケース背面に浮力を確保するクッションを搭載しており、水中に落とすなどの紛失のリスクを抑えている。

本体の大きさは132×15×247mmで、重さは約72g。収納できるスマートフォンの大きさは85×15×180mmまで。カラーバリエーションは、アーモンドミルク、ペールアイリスの2色。

暗所で発光する防水ケース（MOT-WPC05）

「MOT-WPC05」は、光を蓄えて発光する蓄光素材を採用した防水ケース。暗所でやさしく発光するため、ナイトプールや野外キャンプでもスマートフォンの位置が確認しやすいほか、写真やSNS投稿で映えるデザインとなっている。

本体の大きさは132×15×239mm、重さは約76g。収納できるスマートフォンの大きさは85×15×175mmまで。カラーバリエーションは、アーモンドミルク、ペールアイリス、スモーキーブラックの3色。スモーキーブラックのみ、6月下旬の発売予定。

共通の特徴と価格

両製品ともに、防水・防塵性能のIP68に対応する。これにより、お風呂や海での使用のほか、砂浜やアウトドアシーンでもスマートフォンを保護できる。

また、スマートフォンを収納したままでも、画面操作やスクロール、通話、カメラ撮影、Face IDが利用できる。軽い力で開閉できる密閉クリップを採用しているため、長いネイルをしているユーザーでも簡単に使える。

さらに、専用のネックストラップも付属する。

価格は3310円。販路は楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon。発売を記念したセールも実施され、数量限定で1330円引きの1980円で販売される。Amazonの場合、割引ではなくポイント還元が実施される。