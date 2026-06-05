小沢仁志、早すぎる朝の簡単朝食公開「栄養満点ですね」「目玉焼きがおいしそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の小沢仁志が6月4日、自身のInstagramを更新。簡単飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「目玉焼きがおいしそう」早すぎる朝の簡単朝食
小沢は「おはようさん！」とあいさつし「今朝は早すぎるんで簡単飯」と朝食の写真を投稿。ご飯を中心に、目玉焼きや野菜のおかず、納豆などが並び、シンプルながら栄養バランスの取れた和朝食を公開している。また「さぁて 今日もやるぞ！」と、この日への意気込み添えている。
この投稿には「簡単飯には見えない」「朝からしっかり食べていて素敵」「栄養満点ですね」「目玉焼きがおいしそう」「今日も頑張れそうな朝ごはん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「目玉焼きがおいしそう」早すぎる朝の簡単朝食
◆小沢仁志、早朝の簡単飯を披露
小沢は「おはようさん！」とあいさつし「今朝は早すぎるんで簡単飯」と朝食の写真を投稿。ご飯を中心に、目玉焼きや野菜のおかず、納豆などが並び、シンプルながら栄養バランスの取れた和朝食を公開している。また「さぁて 今日もやるぞ！」と、この日への意気込み添えている。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿には「簡単飯には見えない」「朝からしっかり食べていて素敵」「栄養満点ですね」「目玉焼きがおいしそう」「今日も頑張れそうな朝ごはん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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