守備者目線で見た“投手・大谷”は「守りやすい」　ド軍同僚が証言した防御率0.74の快投「強い打球が飛んでくることは滅多にない」

大谷は格の違いをマウンドで生み出し続けている(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の“格の違い”は、同僚たちも実感させられている。

「1番・投手兼指名打者」で先発した現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦で、投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）と計5度も出塁し、攻守で異彩を放った。1試合で6回無失点の投手が、5出塁を記録するのは、64年9月26日のメル・ストットルマイヤー（ヤンキース）以来の快挙でもあった。

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まさに「エースで4番」というアニメや漫画でしか描かれなかった“理想像”を体現する大谷。今季の彼を語る上で、最も特徴的なのは、マウンド上での支配力だろう。開幕から10登板（61イニング）を消化して、防御率0.74、WHIP0.79、被打率.144、被OPS.435とハイスタッツを記録する怪腕は、規定投球回に1イニングだけ足りていないものの、サイ・ヤング賞の候補として語られるほどだ。

先発ローテの柱として機能する背番号17の快投に、仲間たちも熱視線を向ける。米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演したドジャースの三塁手マックス・マンシーは、「ショウヘイが投げる球は、お世辞抜きに全てがエリート級だ。12種類ぐらいの球種を投げられるから、打者目線で見たら、どう対策を立てるべきかが分からないんだと思う」と絶賛した。

日頃、三塁から「投手・大谷」を間近で見ているマンシーは「毎回違う球種で攻められる。だから何を待つべきかは全く見当がつかない」とも吐露。そして、こうも続けている。