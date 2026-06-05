タレントMEGUMIが5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自身が企画、ブロデュースした同日公開の映画「FUJIKO」について語った。

この映画は1977年（昭52）の静岡を舞台に、夫の家族に娘を奪われたヒロイン富士子（片山友希）が娘を取り戻し、シングルマザーとして生きていく様子を描いたヒューマンドラマ。「テンポよく、親子モノだけど、見たことがない音楽の香りがするアニメーションが入っている、新しい映画の形だと思います。あと、元気になります」とPRした。

ヒロインは、木村太一の母親がモデル。4年かけて作り上げたという。YOU、リリー・フランキー、うじきつよし、竹下景子、イッセー尾形、岸本加世子らが脇を固める。MEGUMIも、富士子が働く喫茶店のオーナーママで、彼女の人生に優しく手を差し伸べる役を演じる。

番組では、「現場はみんな大変なので、とにかくひたすら差し入れしたりとか。いろんな問題が起きますので、それを解決するためにも仲良くするためにも、とにかく打ち上げをして、乾杯して、仲良くして、また明日も頑張ろうみたいな空気のいい環境を作らせていただきました」と撮影の裏話を披露した。