純烈の弟分として4月にデビューした男性4人組歌謡グループ「モナキ」が、読売テレビの子ども向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ」（金曜前10・55）で“ダンスのおにいさん”に就任することが5日、同局から発表された。

番組オリジナルアレンジの童謡にあわせて、DJりろりろと一緒にダンスをする大人気コーナー「エンディングダンス」新しい“ダンスのおにいさん”として、12日放送回からモナキが登場する。

純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNSを中心に大バズリ中のモナキ。5月に行われた同番組収録では、「線路は続くよどこまでも」「ゆかいなまきば」のダンスを披露した。

「線路は続くよどこまでも」ではメンバーカラーが入った車掌風の衣装で登場。「ゆかいなまきば」では、じんがヒヨコ、おヨネがアヒル、ケンケンが子ブタ、サカイJr.が子ウシの衣装に身を包み、かわいすぎるビジュアルで個性あふれるダンスを披露した。

いつものイメージとは少し異なるモナキが見られそうだ。放送終了後にはいろりろ公式YouTubeチャンネルにもモナキのダンス動画がアップされる。

同番組は、番組キャラクターの「りろりろ」が“地球の面白いこと探検家”の「たいいくにいちゃん」ことシンガー・ソングライター岡崎体育とともに、大冒険する。2023年には「日本民間放送連盟賞 優秀賞」を受賞している。