【レポート】ちゃんみな、香取慎吾も登壇！映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアが大盛況「ダンスをしてどこか傷めた場所はありますか？」（ちゃんみな）

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マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）のジャパンプレミアが、6月4日に、六本木ヒルズアリーナおよびTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて実施された。

■熱狂の“マイケル・ナイト”が開幕！

当日はマイケル・ジャクソン役を務め、待望の初来日となるマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソン、SNSに投稿したマイケルダンス動画でも注目を集めている幼少期のマイケル役のジュリアーノ・ヴァルディ、『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けた名プロデューサーのグレアム・キング、さらにマイケルの長男のプリンス・ジャクソンや、マイケルの顧問弁護士で長年のビジネスパートナーだったジョン・ブランカも緊急来日。

そして日本公開を祝し、香取慎吾、ちゃんみならマイケルを愛してやまないスペシャルゲストが続々登場するレッドカーペットパーティが実施され、さらにジャファー・ジャクソン、ジュリアノ・ヴァルディ、グレアム・キング登壇のもと、日本で初上映となる舞台挨拶付き上映会が開催された。

レッドカーペット、舞台挨拶付き上映会ともに、会場には熱狂的なマイケルファンが集結。まるでライブ会場さながらの熱気と興奮に包まれ、音楽、歓声、フラッシュが交錯、日本中が“マイケル旋風”に染まる、一夜限りの超豪華なジャパンプレミアとなった。

■香取慎吾、熱狂のレッドカーペットで「最高の映画をありがとうございました！」

会場にはおよそ450名のマイケル愛溢れるファンが集結。イベント開始前には、マイケルDJの第一人者であるChibiChaelによるDJプレイを実施。次々と披露されるマイケルのヒット曲で会場が熱気に包まれるなか、いたるところでダンスを披露するファンの姿も。さながら会場はダンスフロアの様相を呈した。

そんなレッドカーペットにまずやってきたのは、マイケル愛溢れるダンサーたち。沿道のファンに向けてキレのあるダンスを披露すると、会場は大歓声。この日の祝祭のはじまりを高らかに宣言した。その後も、およそ1,000名の一般応募の中から選ばれた10組20名のマイケルファンや、インフルエンサー、音楽関係者らマイケルを愛する各界の著名人たちが次々と登場。さらに中山秀征、アンミカ、ハリー杉山ら人気タレントが次々と会場に登場し、思い思いのマイケルポーズを披露。会場を大いに盛り上げた。

さらに会場には米倉涼子、関口メンディー、ちゃんみな、香取慎吾といった豪華ゲストも来場し、会場は興奮のるつぼに。会場にやってきたゲストはレッドカーペット入口付近に設置された「TOKYO MICHAEL」と記されたL字型オブジェの前で思い思いにポーズを決めるなど大盛り上がりとなった。

会場の音楽が「ビリー・ジーン」に変わると、会場の空気は一変。最初に車から登場したのは、本作の主人公・マイケル・ジャクソンを演じるジャファー・ジャクソン。ファンからのサインにも気さくに応じた。続いて会場にやってきたのは幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディ。沿道のファンに向けて手を振るジュリアーノ君に、会場からは大きな歓声がわき起こった。さらにプロデューサーのグレアム・キングも来場し、各自、ファンからのサインに気さくに応じるなど、会場は大盛り上がりとなった。

さらにマイケルの顧問弁護士で長年のビジネスパートナーだった、ジョン・ブランカ、マイケルの長男であるプリンス・ジャクソンといったマイケルにゆかりの深い人物たちも次々と来場、ジャパンプレミアの会場を華やかに彩った。

続けて行われたレッドカーペットステージには、ジャファー、ジュリアーノ君、グレアム・キングが登壇。さらに、日本でマイケルをこよなく愛するファン代表として、香取慎吾とちゃんみなも祝福に駆けつけ、マイケルをイメージした赤い花束をゲストたちにプレゼント。会場は熱狂に包まれた。

ひと足先に本編を鑑賞したという香取慎吾は、「最高の映画をありがとうございました！」と興奮を隠しきれない様子で映画を絶賛。「1988年、僕が10歳のときに、東京ドームのライブを最前列で見させてもらって。そのときステージのマイケルと目が合って、僕のやりたいことはこれなんだ、マイケルのように輝きたいと思ったんです」と自身の原点を回想。その後、テレビ番組で共演することができたという香取。そのときのことを「想像以上に大きくて、愛に溢れた方でした」と振り返った。そんな思い入れの深い相手ゆえに、「この映画を観て、マイケルに会えました」と感じたそうで、「本当に感動したし、興奮しました。マイケルが教えてくれた興奮と感動を呼び起こしてくれた。映画が始まって半分もいかないうちに『もう一回観たい』と思った。こんな映画は初めて」と興奮気味にコメント。そんな香取から「歌っていて楽しかった曲は？」という質問を受けたジャファーが「BADだね」と返すと、会場からも賛同のリアクションが。

一方のちゃんみなは、「何回も観たい映画でした」と語ると、「この映画を通してマイケルからもらったメッセージは？」と質問。それにはジャファーが「この映画でやりたかったのは、彼の人間性を可能な限り捉えること。彼が他の方に対しても思いやりを持ち、世界中に笑顔を浮かべてほしいという思いがあり、そう望んでいたこと。その辺が伝わるとうれしいですね」とコメント。ジュリアーノ君も「マイケルがこの映画を観て、よく頑張ったね、すごく良かったよと言ってもらいたい」とコメント。さらにグレアムも「マイケルは音楽を通して、人々を団結させたように、この映画で世界中の人々を繋げたいと思っている」と続けた。

さらにちゃんみなからは「ダンスをしているときにどこか傷めた場所はありますか？」というダンサーならではの質問も。それにはジャファーが「足首とつま先です」、そしてジュリアーノ君が「膝と腰です」と返して、会場を笑わせた。

香取が映画で感銘を受けたのは、マイケルの代表曲のひとつである「スリラー」のMVの撮影風景が映画に描かれていることだったとのこと。「画面で観ていたものの裏側を見ることができてうれしかった」と興奮気味に語った香取に対して、プロデューサーのグレアムも「あそこはマイケルが実際に『スリラー』を撮影したのと同じ道で撮影したんです。しかもその日は満月だったんですよ」と撮影秘話を明かした。さらにジャファーも「実は僕も小さい頃に初めて観たのが『スリラー』でした。実際にロケをした場所で再現できるというのは、役者としてもファンとしてもたまらない経験。二晩にわたる撮影でしたが、間違いなくあの場所にはマイケルがいました」と奇跡的な瞬間を振り返った。

世界中でプレミアが行われてきた本作も、日本がワールドツアーの最終地に。ジャファーは「僕が生まれる前から日本の皆さんがマイケルをずっと応援してくれて。僕もマイケルが来日したときの映像を観させていただいて、マイケルへの愛をしっかりと感じました。だからこそ東京が最後のツアーの最終地となったのは、最高の結末になったなと思います」と日本のファンへ感謝を伝えた。そして最後は会場一体となって「ウィー・ラブ・マイケル！」と大合唱。大盛り上がりのうちにイベントの幕を下ろした。

■ジャファー・ジャクソン「歌いたいときは歌って、踊りたくなったらぜひとも踊っていただきたいと思います」

そしてその後、来日ゲスト一行は本作のプレミア上映が行われるTOHOシネマズ 六本木ヒルズへ移動。観客からの大きな歓声に迎えられたジャファーは「僕が本当にうれしいのは、観客の皆さんが映画を観て歌ったり踊ったりしてくれることなんです。ぜひ日本でもそうなってもらえたら」と感慨深い様子で挨拶。

続いてプロデューサーのグレアムは「先週、逝去されたマイケル・ジャクソン・エステートのジョン・マクレインさんに、今日のスクリーニングを捧げたいと思います。彼はこの映画をサポートしてくれました」と故人を偲ぶ場面も。さらに「現在、世界中でこの映画が公開されているのですが、『どの国がいちばんこの映画を観ているのか』『誰が踊りがうまいか？』といったことを、皆さんがSNSで競い合っています。でもきっとこれからは日本がいちばんになると思っています」と語ると、客席からは大きな拍手と歓声が沸き起こった。

約2年間、マイケルの旧宅「ヘイヴンハースト」に滞在し、毎日リハーサルを重ねて役作りに挑んだというジャファー。「マイケル自身の仕事に対する姿勢。完璧を求めるやり方を自分に刻み込んで向かいました。これはダンスにおいても演技においてもそうでした。それは大きな挑戦ではありましたが、皆さんの反応を見て、それが報われたなと思いました」と語ると、「この作品を通じて演技の世界に足を踏み入れたわけですが、その第一歩がマイケル・ジャクソンを演じるということで、こんな光栄なことはありません。もちろんマイケルを演じることに対して、信憑性を持たせないといけないわけですが、それが可能となったのも、家族、神さま、そしてマイケル自身のおかげだったと思います」と振り返った。

また 「『ボヘミアン・ラプソディ』の大ヒットを経て、なぜマイケルを選んだのか？」という質問にグレアムは「フレディ・マーキュリーへのリスペクトはもちろんありますが、その次となると“キング”を扱うしかないと思ったんです。彼は非常に複雑な人間ですが、その複雑さをわかりやすく伝えたいという気持ちもありました。マイケルを知らない世代の若い人たちにもマイケルを紹介したいと思った。この映画を作るのに時間がかかってしまいましたが、今日ここに立つことができて、満足感でいっぱいです」と誇らしげに語った。

そして世界的大ヒットを果たした本作を通じて、多くの人が知る存在となったジュリアーノ君だが、そのことについて質問されると「普通に道を歩いていても気づかれないことが多いけれど、ダンスをし始めるとすぐバレちゃうんだ。だからなるべく踊らないようにしてるんだけど、難しいね」とおどけてみせて、会場を沸かせるひと幕もあった。

そして最後のメッセージを求められたジャファーが「ふたりが言ったとおり、歌いたいときは歌って、踊りたくなったらぜひとも踊っていただきたいと思います。そしてマイケルについて知らないことがありましたら、それをひとつでも発見していただけたらうれしいです。本当にわたしたちの愛と思いをたくさんこめてつくった作品なので、皆さまにもたくさん楽しんでいただきたいです」とメッセージ。会場を大いに盛り上げ、イベントの幕を下ろした。

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp