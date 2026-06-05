広大な砂漠地帯の丘の上に立っていると、地平線まで続きそうなほど長大な貨物列車がやってきました。

ここは米カリフォルニア州。今回の鉄フォトは、大リーグ取材で訪れた米国から特別編をお送りします。

自動車社会の印象がある米国ですが、世界最長となる２０万キロ超の鉄道網が敷かれ、総延長は日本の１０倍近くにもなります。旅客主体の日本と異なり、貨物輸送が中心なのも特徴です。

太平洋に面したロサンゼルスから東へ車で約３時間。モハーベ砂漠を貫くＢＮＳＦ鉄道の沿線に立つと、何両も連なるディーゼル機関車を先頭に、２００両を超える貨物列車が次々と現れます。自動車輸送車やタンク車、木材運搬車など貨車の種類も様々ですが、特に「ダブルスタック」と呼ばれる２段積みのコンテナ貨車が目を引きます。

ロサンゼルスの北約２００キロの山あいにあるユニオン・パシフィック鉄道の「テハチャピループ」は観光スポットにもなっています。ロスとサンフランシスコを結ぶ路線の途中にあり、１８７６年に開通したこの区間は、急勾配の峠を越えるため、線路がループ状に敷設されました。

直径は約３７０メートル。同様のループ線は日本でもＪＲ北陸線や肥薩線などで見られますが、とぐろを巻く大蛇のように貨物列車が円を描く様子は、米国ならではのスケール感です。展望台も設置され、訪れた観光客も歓声を上げていました。

峠越えに臨む貨物列車は、力強いエンジン音を響かせながら、約１０分かけてゆっくりと通過します。ダイナミックな光景に、大国の力強さを感じました。（東京写真部 木佐貫冬星）