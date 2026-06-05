はとバス、富士山の“絶景”満喫ツアー紹介 貴重な景色でランチ＆“王侯貴族が愛した”庭園再現も
はとバスが公式インスタグラムを更新。「絶景満喫！」とした富士山の特集を紹介した。
【画像】「絶景満喫！」はとバス、富士山満喫のツアー（1日のスケジュール）
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「今回は【絶景満喫！富士山特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけた。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「【トイレ付バス・アストロメガで行く】富士山の特等席！フジヤマテラスランチビュッフェ＆さくらんぼ狩り食べ放題」。ロケーション・味・評判とともに抜群な、ハイランドリゾートホテルのランチビュッフェコース。晴天時は目の前に雄大な富士山が望める素晴らしい立地と、品数豊富なランチビュッフェで大人気のレストランで、シェフがその場で提供するライブキッチンや手作りスイーツも充実している。さらに、ワイン貯蔵庫のある山梨ならではのお買い物スポット「旅の駅kawaguchiko base」にも案内する。
6月23日までのツアーで、料金は大人1人が1万2300円から1万2800円。コース番号は「H5033T」。
2つ目は、「【トイレ付バス・レガートで行く】河口湖ローズガーデン・森のレストランとさくらんぼ狩り食べ放題」。王侯貴族が愛した庭園を再現し、約720品種ものバラが咲き誇る「河口湖音楽と森の美術館」のローズガーデンを散策。山梨の銘柄豚である富士桜ポークを使った昼食を楽しんだ後は、デザートにさくらんぼを好きなだけ堪能できる。ハーブガーデンの散策も付き、優雅な1日を過ごせる内容となっている。
6月6日から6月21日までのツアーで、料金は大人1人が1万4880円から1万7380円。コース番号は「H5036Z」。
3つ目は、「富士山麓周遊とスバルライン」。世界遺産・富士山をめぐる定期観光コース。大自然の美しさを気軽に満喫できる富士山麓観光の決定版で、雄大な富士山を目の前に昼食を楽しめる。眺めていた富士山から、今度はスバルラインを通って眼下に望む素晴らしい景色を堪能できる。
9月29日までの火・木・土・日・祝に予定。6月7日、14日、21日、27日、7月5日、11日、18日、19日、25日、8月2日、9日、13日、15日、23日、29日、9月5日、13日、19日〜23日、27日は運休となる。料金は大人1人が9600円。コース番号は「C7801」。
このほか、「箱根ぐるり旅 登山鉄道×海賊船と彫刻の森美術館」なども紹介している。9月29日までのツアーで、コース番号は「H7055」。
【画像】「絶景満喫！」はとバス、富士山満喫のツアー（1日のスケジュール）
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「今回は【絶景満喫！富士山特集5選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけた。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
6月23日までのツアーで、料金は大人1人が1万2300円から1万2800円。コース番号は「H5033T」。
2つ目は、「【トイレ付バス・レガートで行く】河口湖ローズガーデン・森のレストランとさくらんぼ狩り食べ放題」。王侯貴族が愛した庭園を再現し、約720品種ものバラが咲き誇る「河口湖音楽と森の美術館」のローズガーデンを散策。山梨の銘柄豚である富士桜ポークを使った昼食を楽しんだ後は、デザートにさくらんぼを好きなだけ堪能できる。ハーブガーデンの散策も付き、優雅な1日を過ごせる内容となっている。
6月6日から6月21日までのツアーで、料金は大人1人が1万4880円から1万7380円。コース番号は「H5036Z」。
3つ目は、「富士山麓周遊とスバルライン」。世界遺産・富士山をめぐる定期観光コース。大自然の美しさを気軽に満喫できる富士山麓観光の決定版で、雄大な富士山を目の前に昼食を楽しめる。眺めていた富士山から、今度はスバルラインを通って眼下に望む素晴らしい景色を堪能できる。
9月29日までの火・木・土・日・祝に予定。6月7日、14日、21日、27日、7月5日、11日、18日、19日、25日、8月2日、9日、13日、15日、23日、29日、9月5日、13日、19日〜23日、27日は運休となる。料金は大人1人が9600円。コース番号は「C7801」。
このほか、「箱根ぐるり旅 登山鉄道×海賊船と彫刻の森美術館」なども紹介している。9月29日までのツアーで、コース番号は「H7055」。