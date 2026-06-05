グラビアアイドルの大貫彩香が4日、自身のインスタグラムで妊娠したことを公表した。夫は俳優の石見海人(いわみ・かいと)。2人は2024年10月に結婚を発表している。



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大貫は「ご報告」と題して「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます」と記し、「そう…双子ちゃんです！」と初産が双子になることを知らせた。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております」「初めてのことへの不安もありますが、毎日お腹の中で頑張ってくれている小さな命に、たくさんの幸せをもらっています」と心境もつづった。



体調に関しては「現在のところ経過は順調」としながらも、「多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております」とより注意を払っているという。仕事については「これからも体調と相談しながらにはなりますが、できる限りお仕事も続けていきたいと思っています」とした。投稿には赤、青2色の花を持つ大貫の写真と2つの命が映るエコー写真が添えられた。



夫の石見も同日にインスタグラムのストーリーズ機能で「この度双子ちゃんを授かりました」と伝えた。「分からない事だらけではありますが、最愛なる妻のために、子供のために精一杯全力で頑張りたいと思います」と思いを記している。



大貫は18歳でスカウトされ芸能界デビュー。スレンダーボディで人気を博し、2023年には写真集「One Day」(LIKTEN)を発売。ラウンドガールとしても活動していた。石見は1994年、千葉県生まれの俳優。俳優業だけでなく、パーソナルジムの代表兼トレーナーとしての顔も持っている。



（よろず～ニュース編集部）