「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

広島が雨中の激闘に敗れた。延長十二回に塹江が２死一、二塁のピンチを招くと、代わった益田が山県と万波に適時打を浴び、力尽きた。借金は今季ワーストタイの１２に膨らんだが、サンドロ・ファビアン外野手（２８）が１軍復帰後初アーチとなる先制の３号ソロを放った。

復活を告げる快音がマツダに響いた。苦しむファビアンにようやく笑顔が戻る。ダイヤモンドを軽やかな足取りで一周し、ベンチで待ち構えるチームメートとハイタッチ。「ちょっと詰まったけど良い反応で押し込むことができた。ホームランになってくれて良かったです」と、久々の一発に胸をなで下ろした。

０−０で迎えた二回１死だ。相手先発・柴田に対し、カウント１−１から１５０キロの直球を捉えた。走り出した直後は下を向いて悔しそうな表情を浮かべたが、打球はぐんぐんと伸びて左翼フェンスを越える先制３号ソロ。４月１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来となるアーチは、「体に近いボールを積極的にスイングすることができました」と、自身も納得の一振りだった。

四回先頭で迎えた第２打席でも左前打を放ち、今季５度目のマルチ安打をマーク。これで３試合連続安打とし、本来の打棒を取り戻しつつある。開幕から調子が上がらず４月２４日に降格。５月２９日・ソフトバンク戦から再昇格し、「すごく状態は上がっている」と自信をのぞかせていた中、５試合目で復帰後初本塁打となった。

その後、逆転を許し、１点を追いかける展開となった九回に打線が意地を見せた。守護神・柳川から先頭の代打・勝田が四球で出塁。けん制悪送球と犠打で１死三塁の好機をつくると、１番・名原が１５１キロを中前へ運ぶ同点適時打をマーク。総立ちとなる本拠地の中心で大歓声を浴びたニューヒーローは、塁上で雄たけびを上げて感情を爆発させた。

自身初の交流戦。ここまで全試合でスタメン出場し、存在感を放っている。「目標は全打席ヒット。目標が高いと言われるかもですけど、気持ちだけは負けたくない。必死に食らいついていくだけ」と話す若鯉が、またしても気合と根性の一振りでチームを救った。

七回の守備では１死から試合開始前から降り続いていた雨が強まり、約２０分間の中断を挟んだ一戦。チームは３日・日本ハム戦で連敗を「６」でストップさせていた。雨中の中、赤ヘルは一丸となって激闘を演じた。