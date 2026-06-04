＜速報＞全米女子オープン開幕 日本勢は史上最多23人…小祝さくら、山下美夢有が先陣
＜全米女子オープン 初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いの幕が開けた。日本時間午後10時45分、アウト、インともに第1組がスタート。4日間にわたる激闘の火ぶたが切られた。
【写真】和風も似合うんです 小祝さくらと竹田麗央の振袖姿
日本勢は史上最多の23人が出場する。午後11時7分にはアウトから小祝さくら、インからは山下美夢有がティオフ。日本勢の先陣を切る。昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、翌5日（金）の午前0時13分にスタート。菅楓華は同5時36分にティオフを迎える。大会通算2勝の笹生優花は午前4時52分にスタート。昨年大会2位の竹田麗央は午前5時25分、渋野日向子は午前5時36分にラウンドを開始する。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人のスタート時間をチェック！
「海外の方が合ってるかも」23歳・早川夏未が味わう2度目の全米舞台
グリーン中央にバンカー、1オン可能なパー4… リビエラCCってどんなコース？
渋野日向子が抱く“楽しみ”と“不安”「自分も頑張らんといけん」
【写真】和風も似合うんです 小祝さくらと竹田麗央の振袖姿
日本勢は史上最多の23人が出場する。午後11時7分にはアウトから小祝さくら、インからは山下美夢有がティオフ。日本勢の先陣を切る。昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、翌5日（金）の午前0時13分にスタート。菅楓華は同5時36分にティオフを迎える。大会通算2勝の笹生優花は午前4時52分にスタート。昨年大会2位の竹田麗央は午前5時25分、渋野日向子は午前5時36分にラウンドを開始する。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人のスタート時間をチェック！
「海外の方が合ってるかも」23歳・早川夏未が味わう2度目の全米舞台
グリーン中央にバンカー、1オン可能なパー4… リビエラCCってどんなコース？
渋野日向子が抱く“楽しみ”と“不安”「自分も頑張らんといけん」