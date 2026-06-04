安達祐人、原宿に颯爽と現れる シンプルTシャツ姿で魅力全開
【モデルプレス＝2026/06/04】アーティストの安達祐人が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。シンプルなファッションで登場した。
【写真】「日プ新世界」トレーナー原宿に颯爽と登場
原宿に颯爽と登場した安達。シンプルなブルーのTシャツ姿でオーラを放った。
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティには安達のほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ新世界」トレーナー原宿に颯爽と登場
◆安達祐人、シンプルシャツ姿でオーラ放つ
原宿に颯爽と登場した安達。シンプルなブルーのTシャツ姿でオーラを放った。
◆「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティには安達のほか、グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョングク／BTS）、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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