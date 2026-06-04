ピン芸人のお見送り芸人しんいちが現在の月収を赤裸々に明かし、スタッフからツッコミを受ける場面があった。

【映像】しんいちが毎年60万円を貢ぐグラドル（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

優勝した2022年当時の年収を問われ、「賞金500万円が入って1000万円」と明かしたしんいち。そこから年々上がっているそうで、番組スタッフから続けて2025年の年収について尋ねられると、指で「3」を作り、3000万円を超えていることを匂わせた。

さらにスタッフが「先月の給料はいくらだったんですか？」と深掘りすると、しんいちは「280（万円）」とこれもリアルな金額を告白。笑みがこぼれてしまう様子に、スタッフから「笑い止まってないじゃないですか」とツッコミが入ったが、しんいちは「違うんですよ、頑張ってるんですよ！」と必死に弁明していた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。