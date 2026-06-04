季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

今回は日置市で撮影してきたアジサイです。23年間ご夫婦が大切に育ててきたアジサイ、いま満開で大勢の見物客で賑わっています。

こちらは日置市東市来町湯田にある、洗川あじさい園です。30種類、およそ530株のアジサイが満開を迎えています。

南九州西回り自動車道の市来ICのすぐ横で場所もわかりやすいこともあり、連日多くの見物客で賑わっています。

（見物客）「素晴らしい気持ちがとてもいい」

（見物客）「長生きしてよかった」

このあじさい園、以前は田んぼでしたが、地元に住む南昌治さんと由美子さんご夫婦が地域の方々の楽しみと癒しになればと、23年前から大切に育てています。

（アジサイを育てる 南昌治さん・83）「自分たちは体力維持で世話しているありがたい」

（妻・由美子さん）「2人で力を合わせて花を育てて、皆さんが喜んでくれたら一番うれしい」

アジサイの花言葉は「和気あいあい」。南さんご夫婦もこのアジサイが家族団らんの話題になってくれたらと話していました。

洗川のアジサイは来週いっぱい楽しめそうです。

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