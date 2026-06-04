ダンロップがみせる！ データで異常を即検知

2026年5月27日から29日までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市西区）を会場に、「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開催されました。同展では、最先端技術と車両が一堂に会し、特別展示や講演など多彩なコンテンツも体験できる場として、多くの来場者でにぎわいを見せました。

その中で、住友ゴム工業（ダンロップ）のブースでは、独自のソフトウエア技術「SENSING CORE（センシングコア）」を出展。これは、タイヤの回転から発生する車輪速データと、車両に流れるCANデータ（車両制御情報）を解析する技術です。ブースでは、同技術が社会課題の解決にどう貢献できるかを、具体的なユースケースとともに紹介していました。

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センシングコアの強みは、タイヤの空気圧や摩耗状態、荷重、路面状態を把握し、さまざまな車両情報を一元管理できる点にあります。

この技術をさらに活用することで、自動運転走行やスマートナビゲーション、ワンストップメンテナンス・保険料適正化、スマートインフラ、デジタルツインなど、さまざまな分野に活用できるという点をアピールしていました。

すでにタイヤ空気圧低下警報装置としては自動車メーカー26社に導入されており、車輪脱落の予兆検知技術についても、いすゞの新型「ギガ」に標準装備されるなど、社会実装が急速に進んでいます。

ミクロの世界をのぞいて理想のタイヤを作る！

またJSAE（公益社団法人自動車技術会）の企画展示ブースでは、トヨタ自動車が事業化に向けて実証実験を進めるクラウド型データ解析サービス「WAVEBASE」を、住友ゴム工業が活用した材料解析事例を紹介。ここでも次世代のタイヤ開発に関する最先端技術が公開されていました。

タイヤを構成する材料は天然ゴムやシリカ、カーボンなど。WAVEBASEを用いて解析することで、これらの配合がよりデータ管理され、高性能な次世代タイヤの開発に生かされる

タイヤは天然ゴムやシリカ、カーボンなどを配合して作られていますが、今までは人の手では見つけられないわずかな違いが存在しており、理想のタイヤを作る上での配合は熟練の研究者による感覚に頼る部分も少なくなかったとのことです。

そこでWAVEBASEを用いて解析を行うことで、解析時間を従来の1/100以下に短縮。これまで感覚に頼っていた職人技を数値化できるようになり、理想のタイヤ開発へ大きく前進したそうです。

従来は「タイヤの性能」「変形によるゴム特性の変化」「ゴムの変形に伴う分子構造の変化」の相関関係については、明確に解明されていない部分も多かったそうです。

しかし、放射光施設による分子レベルの構造調査とWAVEBASEによるデータ解析を組み合わせたことで、従来にない多くの知見を獲得したそうで、今後のタイヤ開発にも大きな期待が持てそうです。