「自分の名前を知ってもらうチャンス」21歳のシンデレラボーイがW杯で抱く野望──オランダ戦は”人生を変える一戦”【日本代表】
2026年６月３日（日本時間４日）の事前キャンプ練習初日、日本代表で特に気合いが入っていたひとりが塩貝健人だ。W杯メンバー選出時はわずか１キャップだった21歳のシンデレラボーイは、ゲーム形式のトレーニングでフィジカルの強さとスピードを存分に発揮した。今大会に懸ける思いの強さは、次の言葉に凝縮されていた。
「本番まであと２週間弱。もう頭の中でイメージはできています。オランダ戦はすごく大事なゲームで僕のプレーを見せられる絶好のチャンス。それに向けて良い準備をしたいです」
戦闘体制は整っている。
「メキシコに着いていよいよワールドカップが始まるという気持ちで昨日は寝ました。今日の練習でも誰よりも活躍してやろうと思ったし、得点のイメージをどんどん付けていかないと。初日にしては良いコンディションでできていましたが、もっとコンディションを高めて自分を使ってもらえるようアピールしたいです」
塩貝にとってオランダ戦は、”人生を変える一戦”と言っても過言ではない。
「ここで変われるかは自分次第。世界中の人々が見る舞台で自分の名前を知ってもらうチャンス、キャリアを大きく変えられるチャンスでもあります。何よりワールドカップで結果を残すことが自分の夢ですから、それを達成したいです」
アイスランド戦で代表キャップ２になったシンデレラボーイは、世界を驚かせられるか。塩貝の抱く野望が現実になることを願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
「本番まであと２週間弱。もう頭の中でイメージはできています。オランダ戦はすごく大事なゲームで僕のプレーを見せられる絶好のチャンス。それに向けて良い準備をしたいです」
「メキシコに着いていよいよワールドカップが始まるという気持ちで昨日は寝ました。今日の練習でも誰よりも活躍してやろうと思ったし、得点のイメージをどんどん付けていかないと。初日にしては良いコンディションでできていましたが、もっとコンディションを高めて自分を使ってもらえるようアピールしたいです」
塩貝にとってオランダ戦は、”人生を変える一戦”と言っても過言ではない。
「ここで変われるかは自分次第。世界中の人々が見る舞台で自分の名前を知ってもらうチャンス、キャリアを大きく変えられるチャンスでもあります。何よりワールドカップで結果を残すことが自分の夢ですから、それを達成したいです」
アイスランド戦で代表キャップ２になったシンデレラボーイは、世界を驚かせられるか。塩貝の抱く野望が現実になることを願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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