¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤è¤Í?!?¡×¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ª ¡Ö¤¨¤¨½÷¤¹¤®¤ë¤è¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î´Ý»³Îé¤µ¤ó¤Ï6·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿´Ý»³Îé
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤¨½÷¤¹¤®¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤¿¤è¤Í?!?¡×¡ÖÁé¤»¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿´Ý»³Îé
¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª½ë¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¿§¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¤È¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Á°È±¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÈäÏªÆ±Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¸µËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»Ô¤Ç¤Î¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°È±¤òºî¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)