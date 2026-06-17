森英介衆院議長（右）と関口昌一参院議長＝10日、国会衆参両院の正副議長が17日、東京都内で会談し、政府が準備を進める皇室典範改正案の骨子案提示に向けた対応を協議した。関係者が明らかにした。衆院の森英介議長、石井啓一副議長と参院の関口昌一議長、福山哲郎副議長が出席した。4者は「立法府の総意」を十分反映した法案作成を政府に求める立場だ。衆参両院が10日に決定した立法府の総意は、皇族数確保策の「女性皇族が
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