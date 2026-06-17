北京出入国総検査所は15日、同日午前5時半に北京の出入境検査所における今年の出入国（境）者数が延べ1000万人の大台を超えたことを明らかにした。前年同期比10．5％増で、昨年と比べて半月早い1000万人の大台突破となった。新華社が伝えた。15日の時点で、今年における北京の出入境検査所から出入国した外国人の数は前年同期比3割以上増の延べ340万人以上に達した。これは出入国（境）者総数の3割以上を占めている。うち、ビザ免