Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£»³Âç <7426> ¡¡600±ß¡¡(+100±ß¡¢+20.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡»³Âç <7426> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¥Ê¥¤¥¹ <8089> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»³Âç¤ËÂÐ¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£TOB²Á³Ê¤Î1³ô601±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï40Ëü2600³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç36.24¡ó¡Ë¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï6·î2Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤Ç¡£»³Âç¤Ï»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ï¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¹ÈÏ¤ÊÈÎÇä¡¦ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¡¢»³Âç¤¬¶¯¤ß¤òÍ¤¹¤ë¹â¤¤¸¶ÌÚÄ´Ã£ÎÏ¤äÀ½ºà²Ã¹©µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Ã£¤«¤é²Ã¹©¡¦ÊªÎ®¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î°ìÂÎÅª¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¢£¾¾²° <8237> ¡¡1,629±ß¡¡(+224±ß¡¢+15.9¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£¾¾²° <8237> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¶äºÂÅ¹¤ÈÀõÁðÅ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶äºÂËÜÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ18.2¡óÁý¤È2¥±¥¿Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤ÇÂæÏÑ¡¦¥¿¥¤¡¦²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¹ñ¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤¬²ÃÂ®¡£°ìÊý¤Î¹ñÆâ¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·¤¡¦¥Ð¥Ã¥°¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÉØ¿Í°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢££Ñ£Ä¥ìー¥¶ <6613> ¡¡2,740±ß¡¡(+317±ß¡¢+13.1¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ñ£Ä¥ìー¥¶ <6613> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Ô£Ä£Ë <6762> [Åì¾Ú£Ð]¤È£Ñ£Ä¥ìー¥¶¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÌÖËìÅê±Æµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿XR¥°¥é¥¹¸þ¤±¼¡À¤ÂåRGB¸÷¸»¥â¥¸¥åー¥ëµÚ¤Ó¸÷³Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¸¢¤Î°ìÉô¤ò£Ô£Ä£Ë¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë»ö¶È¶¨ÎÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë27Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÂ»±×Í½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î5800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é4²¯4100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°´ü¤Ï3²¯5700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤È³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃµö¸¢¤Î°ìÉô¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ëÂÐ²ÁÌó5²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¡££Ñ£Ä¥ìー¥¶¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌÖËìÅê±Æµ»½Ñ¤ÏÈù¼å¤Ê¥ìー¥¶ー¸÷¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÖËì¤ËÄ¾ÀÜ±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Êý¼°¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®·¿²½¤äÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ²½¡¢¥Ô¥ó¥È¥Õ¥êー¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¸¦µæ¤ä»Ô¾ì³«Âó¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ï¥ê¥Þ²½À®£Ç <4410> ¡¡1,184±ß¡¡(+124±ß¡¢+11.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£¥Ï¥ê¥Þ²½À®¥°¥ëー¥× <4410> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞÆ¡£¥í¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³¼ù»é¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÁðÊ¬¤±¤À¤¬¡¢ È¾Æ³ÂÎ¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥ÈÍÑ¼ù»é¤äÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉõ»ßºàÎÁ¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÁÇºà³ô¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¹©¾ìÆâ¤ËÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ìÅïµÚ¤Ó¸¦µæÅï¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤¬Åê»ñ¥Þ¥Íー¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤âÉ¾²ÁÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£27Ç¯3·î´ü¤âÁý¼ý¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î²áµîºÇ¹â¹¹¿·´ðÄ´¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢10ÇÜÁ°¸å¤ÎPER¤ä0.6ÇÜÂæ¤ÎPBR¡¢3.7¡óÁ°¸å¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤È3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î³ä°Â¤µ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£
¢££Á£Ç£Ã <5201> ¡¡7,643±ß¡¡(+637±ß¡¢+9.1¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡££Á£Ç£Ã <5201> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï1Æü¡¢¹ñÆâ¤Î·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò7·î21ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÃÍ¾å¤²Î¨¤Ï¥Õ¥íー¥È¥¬¥é¥¹¡¢·¿ÈÄ¥¬¥é¥¹¤¬Ìó20¡ó¡¢ÌÖÆþ·¿ÈÄ¥¬¥é¥¹¡¢ÌÖÆþËá¤ÈÄ¥¬¥é¥¹¤¬Ìó15¡ó¡¢¥ß¥éー¤¬Ìó20¡ó¡¢·úÃÛÍÑ²Ã¹©¥¬¥é¥¹¤¬10～15¡ó¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸¶Ìý»Ô¾ì¤ä¹ñºÝÊªÎ®¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶Ç³ºàÎÁ¡¦Éû»ñºà²Á³Ê¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤â½Å¤Ê¤ê»ö¶È´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼«½õÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÁý²ÃÊ¬¤òÁ´¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥»¥ì¥ó£È£Ä <7318> ¡¡2,470±ß¡¡(+195±ß¡¢+8.6¡ó)
¡¡¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7318> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï»ö¶È¾µ·Ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M¡õA¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑ¤ò¤·¤Ê¤¤Ä¹´üÊÝÍ¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ò¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢·Ð±Ä¼õÂ÷¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢À½Â¤¶È¤½¤ÎÂ¾»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤äÊÝÍ¡¢´ÉÍý¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿·²ñ¼Ò¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¾µ·Ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê£Ê£Í£Ó¡Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Áý»ñ¤Ë¤è¤ë³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î´õÇö²½¤ò¶ËÎÏ²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£¥»¥ì¥ó£È£Ä¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë»îºî¼õÂ÷¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¤ò³ô¼°°ÜÅ¾Êý¼°¤Ë¤è¤ê£Ê£Í£Ó¤Î»±²¼¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢5²¯±ß½Ð»ñ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£Ê£Í£Ó¤Ï¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÈµþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <5844> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤ÎµþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤«¤é¹ç·×20²¯±ß¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï½Ð»ñ¤¬100²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ïー¥È¥·ー¥É <219A> ¡¡1,521±ß¡¡(+116±ß¡¢+8.3¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£È£å£á£ò£ô£ó£å£å£ä <219A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢µõ·ìÀ¿´¼À´µ¤ËÈ¼¤¦½Å¾É¿´ÉÔÁ´¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«È¯Ãæ¤ÎÂ¾²ÈiPSºÙË¦Í³Íè¿´¶Úµå¡ÖHS-001¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÀµÚ¤ÓÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âè1¡¿2Áê»î¸³¡ÊLAPiS»î¸³¡Ë¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹°ÂÁ´À¾å¤Î·üÇ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ëÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÇÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»î¸³·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë26Ç¯Ãæ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥Ð¥À¥¤¥ó <7779> ¡¡290±ß¡¡(+20±ß¡¢+7.4¡ó)
¡¡£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ä£Ù£Î£Å <7779> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢1Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î£Ð£å£ç£á£ó£õ£ó¡¡£Ô£å£ã£è¡¡£Ö£å£î£ô£õ£ò£å£ó¤ÈÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¤·ÀïÎ¬Åê»ñ³èÆ°¤ò¶¦Æ±¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖHCPSÍ»¹ç¥µ¥¤¥Ð¥Ë¥¯¥¹with¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×ÎÎ°è¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¶ÈÍÆ³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Åê»ñ»ñ¶â¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¢££Ç£Ó¥æ¥¢¥µ <6674> ¡¡6,861±ß¡¡(+452±ß¡¢+7.1¡ó)
¡¡¥¸ー¥¨¥¹¡¦¥æ¥¢¥µ¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <6674> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£°ì»þ7000±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¡¢ÆüËÜÅÅÃÓ¤È¥æ¥¢¥µ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë2004Ç¯¤Î£Ç£Ó¥æ¥¢¥µÃÂÀ¸¸å¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬2Æü¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ØÃßÅÅÃÓ»º¶ÈÀïÎ¬¡Ù¤ò²þÄê¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¹ñÆâ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ò¸½¾õ¤Î3ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò¼¨¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬´ØÏ¢³ô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¸þ¤±¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ÉÃßÅÅÃÓ¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸»º´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¢£»°±Û°ËÀªÃ° <3099> ¡¡3,583±ß¡¡(+233±ß¡¢+7.0¡ó)
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3099> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ8.6¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¸ÜµÒ¤Ç¡¢Êõ¾þ»þ·×¤Ê¤É¤Î¹â³ÛÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¹â´¶ÅÙ¾å¼Á¾ÃÈñ¤Î·øÄ´¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ë²ÆÊª¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¡£5·î20Æü¤Ë°ìÉô¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¤ÎÍÎ²Û»Ò¥ê¥â¥Ç¥ë¤â¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³¤³°¸ÜµÒ¤Ï¡¢¹ñÆâ¸ÜµÒ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢µÒÃ±²Á¤¬¸þ¾å¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥à¥¹¥êー <2413> ¡¡1,553±ß¡¡(+78.5±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡¥¨¥à¥¹¥êー <2413> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬1ÆüÉÕ¤ÇÅê»ñÉ¾²Á¤ò¡Ö2¡ÊÃæÎ©¡Ë¡×¤«¤é¡Ö1¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤Ø°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AIÎ×¾²»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤äÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ë¤ª¤±¤ë°å»Õ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³ô²Á¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¶ÉÌÌ¤È»ØÅ¦¡£Â¤â¤È¤Î³ô²Á¤ä¶âÍøÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï2700±ß¤«¤é2000±ß¤Ø°ú¤²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñÉ¾²Á¤Ï1ÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤ÆºÇ¾å°Ì¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥Ü¥¿ <6326> ¡¡2,931.5±ß¡¡(+142±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡¥¯¥Ü¥¿ <6326> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï1Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÇÀ¶ÈÍÑµ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò25¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥Ü¥¿¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±ÇÀµ¡»ö¶È¤Î¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ÅìÊõ <9602> ¡¡1,270.5±ß¡¡(+59.5±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡ÅìÊõ <9602> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò»±²¼¤Î£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥º¤¬1Æü¡¢±Ç²è´Õ¾ÞÎÁ¶â¤Î²þÄê¤òÈ¯É½¡£¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£7·î1Æü¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¡£¸½¹Ô¤Ç2000±ß¤Î°ìÈÌÎÁ¶â¤Ï2000～2200±ß¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ï¸½¹Ô¤Î1300±ß¤«¤é1400±ß¡¢¥ì¥¤¥È¥·¥çー¤Ï¸½¹Ô¤Î1500±ß¤«¤é1600～1700±ß¤Ë¸«Ä¾¤¹¡£³ØÀ¸¡¦ÍÄ»ùÎÁ¶â¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ç¥¤¤Ê¤É¤âÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£12·î1Æü¤Î±Ç²è¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¹ÔÎÁ¶â¤Î1000±ß¤«¤é²þÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä¤ê°ú¤¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤È¤¹¤ë¡£
¢££È£²£Ï¥ê¥Æ¥¤ <8242> ¡¡2,593.5±ß¡¡(+113.5±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¥¨¥¤¥Á¡¦¥Äー¡¦¥ªー¡¡¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° <8242> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¤ÎÁ´Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ15.1¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÎÆü²ó¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ï¢µÙ¸å¤â¹ñÆâ¸ÜµÒ¤ÎÇä¾å¹â¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºåµÞ¡¦ºå¿ÀÎ¾ËÜÅ¹¤Ï2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¤È¤â¤Ë2¥±¥¿Áý¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥Äー¥ê¥¹¥È¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÌó4³ä¸º¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à³¤³°VIP¤ÏÌó4³äÁý¤ÈÁ°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹âÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÌó2³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¹âÅç²° <8233> ¡¡2,066.5±ß¡¡(+90±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¹âÅç²° <8233> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÅ¹Æ¬Çä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ10.8¡óÁý¤È2¥±¥¿Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤²ÆÊª°áÎÁ¡¦»¨²ß¤ËÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿©ÎÁÉÊºÅ»ö¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¸ÜµÒ¤¬Á°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤Ç¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹â³ÛÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¡¢Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¢££É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¡3,567±ß¡¡(+151±ß¡¢+4.4¡ó)
¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤ÎÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ÏWTI¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ç¥£¥¨ー¥È¡Ë¤Î7·î¸Â¤¬Á°½µËöÈæ4.80¥É¥ë¹â¤Î1¥Ð¥ì¥ë¡á92.16¥É¥ë¤Ë¾å¾º¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï1Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ·³¤È¥¤¥é¥ó¤È¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤âÅÁ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢°ì»þ94.78¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï¹¶·âÄä»ß¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤Î³Ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÏÆð²½¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸á¸å»þÅÀ¤Ç¤Ï91¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ªÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¶¯¤¯¹â»ß¤Þ¤ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¢£¥«¥Ê¥â¥È <9678> ¡¡5,140±ß¡¡(+210±ß¡¢+4.3¡ó)
¡¡¥«¥Ê¥â¥È <9678> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ·÷¤òÉñ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯10·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤ò187²¯±ß¤«¤é204²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ17.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤Ë¹¹¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£»ñ»º²ÔÆ¯¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¥ì¥ó¥¿¥ëÃ±²Á¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ø¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ëÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¾å´ü¼ÂÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢££È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> ¡¡1,219±ß¡¡(+48±ß¡¢+4.1¡ó)
¡¡£È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2Æü¡¢¼«¼Ò¤Î´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖHENNGE One¡×¤È¡¢¥Ç¥£ー¡¦¥ªー¡¦¥¨¥¹¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖSS1¥¯¥é¥¦¥É¡×¤¬Ï¢·È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ÚÌÀ½ñ¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÈ¯¹Ô¡¦¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬²ÄÇ½¡£HENNGE¡¡One¤Ï25Ç¯5·î¤ËSS1¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥óÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç°ìÁØ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤âHENNGE¡¡One¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¡¢´ë¶È¤ÎIT³èÍÑ¤äÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥Ã¥³¥Þ¥ó <2801> ¡¡1,444.5±ß¡¡(+48.5±ß¡¢+3.5¡ó)
¡¡¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó <2801> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£1Æü¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ò²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤À¤·¤·¤ç¤¦¤æ¡¢Ê´Ëö¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¡Ë153¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç5～9¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£ÊªÎ®Èñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤ò¼«¼Ò¤Î¥³¥¹¥Èºï¸ºÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£²Á³Ê²þÄê¤Ï9·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¤¥ó£È£Ä <9627> ¡¡5,627±ß¡¡(+175±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡¥¢¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9627> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢½¸·×Ãæ¤Î26Ç¯4·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6460²¯±ß¤«¤é6475²¯±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ41.7¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬283²¯±ß¤«¤é295²¯±ß¡ÊÆ±74.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤¬135²¯±ß¤«¤é170²¯±ß¡ÊÆ±83.6¡óÁý¡Ë¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥Þ¥·ー»ö¶È¤Ç¹â³Û°åÌôÉÊ¤Î½èÊý¤Ë¤è¤ê½èÊýäµÃ±²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢½èÊýäµËç¿ô¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢25Ç¯8·î1Æü¤Ë¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤·¤¿¤µ¤¯¤éÌô¶É¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëPMI¡ÊÅý¹ç¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÈÀÓ¾å¿¶¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò80±ß¤«¤é100±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢££É£Â£Ê <6071> ¡¡820±ß¡¡(+14±ß¡¢+1.7¡ó)
¡¡£É£Â£Ê <6071> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¤ÎKPI¡Ê½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡Ë¤Ç¡¢À®º§ÁÈ¿ô¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤·ï¿ô¡×¤¬10Ëü2013·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ14.5¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢10Ëü·ï¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£IBJÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ11.3¡óÁý¤Î10Ëü9374¿Í¤È·øÄ´¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î²ñ°÷³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëIBJ²Ý¶â²ñ°÷¿ô¤â10Ëü3200¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±·îÈæ34.7¡óÁý¤ÈÂçÉý¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£
¢££Ê¥Õ¥í¥ó¥È <3086> ¡¡2,244.5±ß¡¡(+35.5±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡£Ê¡¥¥Õ¥í¥ó¥È¡¡¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° <3086> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿É´²ßÅ¹»ö¶ÈÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¹ç·×Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.0¡óÁý¤È3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µÙÆüÆü¿ô¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÆüÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¾¦Çä¤ê¾å¤²¡¢ÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÇßÅÄÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì½Ì¾®¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Î¤Û¤«¡¢Á°Ç¯¤ÎËüÇî²ñ¾ìÇä¤ê¾å¤²¤ÎÈ¿Æ°¸º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¹ç·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇîÂ¿Âç´Ý¤¬³°¾¦Çä¤ê¾å¤²¡¢ÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¹ç·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¢£¥·ー¥¤ー¥·ー <9692> ¡¡2,090±ß¡¡(+27±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡¥·ー¥¤ー¥·ー <9692> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢À¸ÂÎÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î10.01¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë³ô¼°¤òÄÉ²Ã¼èÆÀ¤·»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï25Ç¯9·î¤Ë»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤È¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÇ§¾Úµ»½Ñ¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤ä¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ßÊä´°¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÇ§¾Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¸ÜµÒ³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹¤Ê¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£5·î29ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î12.98¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°¤ò¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Ï¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°¤Î22.98¡ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ïー¥¯¥Þ¥ó <7564> ¡¡8,080±ß¡¡(+100±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡¥ïー¥¯¥Þ¥ó <7564> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¾å¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾å¹âÂ®Êó¤Ç¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ26.9¡óÁý¤È5¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Þー¥ïー¥¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤äÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÆÊª°áÎÁ¤«¤é¥¢ー¥à¥«¥Ðー¤Ê¤É¤ÎÉþ¾þ¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢²ÆÊª¾¦ÉÊ¤¬Éý¹¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤â¥ëー¥à¡¦¥¤¥ó¥Êー¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á´Å¹Çä¾å¹â¤ÏÆ±32.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¢££Ó£Â£Ç <9984> ¡¡8,632±ß¡¡(+91±ß¡¢+1.1¡ó)
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Á°Æü1Æü¤ÏÂçÍÛÀþ¤ò·ÁÀ®¤·14¡ó¹â¤ÈµÞÆ¡¢½ªÃÍ´¹»»¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤¬48Ãû7848²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û45Ãû±ßÂæ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤òÈ´¤µî¤ê¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2Æü¤Ï¹¹¤Ë¤½¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Îº¹¤ò¹¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ»ñ¶âÎ®Æþ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§³ô¤È¤·¤Æ³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇÆ±¼Ò»±²¼¤Î±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×¥¢ー¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤¬¾å¤²Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¡¢Á°Æü1Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç15.7¡ó¹â¤ÈµÞÆ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤È³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤Î¿§ºÌ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢Ã»´üµÞÆ¤ÎÈ¿Æ°¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£Âç¤¤¯ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Ï³ô²Á¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤À¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿®ÍÑÇÜÎ¨¤ÏÄ¾¶á¥Çー¥¿¤Ç4.39ÇÜ¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬È¿Å¾¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï²¼¤²¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É <5027> ¡¡512±ß¡¡(+5±ß¡¢+1.0¡ó)
¡¡£Á£î£ù£Í£é£î£ä¡¡£Ç£ò£ï£õ£ð <5027> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4ÆüÂ³¿¡£2Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤È¼«¼Ò»ö¶È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³ËµòÅÀ¡ÖAnyAI Lab¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±µòÅÀ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢15¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤È¡¢¹º½£¤ÎAI³«È¯´Ä¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖAI Native Transformation¡×¤ò¹¹¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Çー¥¿¡õAI³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyAI¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø½ç¼¡¼ÂÁõ¤·¡¢AIµ¡Ç½µÚ¤ÓAI¥×¥í¥À¥¯¥È·²¤Î³«È¯¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¢¨2Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡»³Âç <7426> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¥Ê¥¤¥¹ <8089> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»³Âç¤ËÂÐ¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£TOB²Á³Ê¤Î1³ô601±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï40Ëü2600³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç36.24¡ó¡Ë¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï6·î2Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤Ç¡£»³Âç¤Ï»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¤¥¹¤Ï¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¹ÈÏ¤ÊÈÎÇä¡¦ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¡¢»³Âç¤¬¶¯¤ß¤òÍ¤¹¤ë¹â¤¤¸¶ÌÚÄ´Ã£ÎÏ¤äÀ½ºà²Ã¹©µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Ã£¤«¤é²Ã¹©¡¦ÊªÎ®¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î°ìÂÎÅª¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¢£¾¾²° <8237> ¡¡1,629±ß¡¡(+224±ß¡¢+15.9¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£¾¾²° <8237> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¶äºÂÅ¹¤ÈÀõÁðÅ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶äºÂËÜÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ18.2¡óÁý¤È2¥±¥¿Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤ÇÂæÏÑ¡¦¥¿¥¤¡¦²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¹ñ¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤¬²ÃÂ®¡£°ìÊý¤Î¹ñÆâ¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·¤¡¦¥Ð¥Ã¥°¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÉØ¿Í°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢££Ñ£Ä¥ìー¥¶ <6613> ¡¡2,740±ß¡¡(+317±ß¡¢+13.1¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ñ£Ä¥ìー¥¶ <6613> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Ô£Ä£Ë <6762> [Åì¾Ú£Ð]¤È£Ñ£Ä¥ìー¥¶¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÌÖËìÅê±Æµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿XR¥°¥é¥¹¸þ¤±¼¡À¤ÂåRGB¸÷¸»¥â¥¸¥åー¥ëµÚ¤Ó¸÷³Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¸¢¤Î°ìÉô¤ò£Ô£Ä£Ë¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë»ö¶È¶¨ÎÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë27Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÂ»±×Í½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î5800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é4²¯4100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°´ü¤Ï3²¯5700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤È³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃµö¸¢¤Î°ìÉô¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ëÂÐ²ÁÌó5²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¡££Ñ£Ä¥ìー¥¶¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌÖËìÅê±Æµ»½Ñ¤ÏÈù¼å¤Ê¥ìー¥¶ー¸÷¤òÍÑ¤¤¤ÆÌÖËì¤ËÄ¾ÀÜ±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Êý¼°¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®·¿²½¤äÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ²½¡¢¥Ô¥ó¥È¥Õ¥êー¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¸¦µæ¤ä»Ô¾ì³«Âó¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ï¥ê¥Þ²½À®£Ç <4410> ¡¡1,184±ß¡¡(+124±ß¡¢+11.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£¥Ï¥ê¥Þ²½À®¥°¥ëー¥× <4410> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞÆ¡£¥í¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³¼ù»é¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÁðÊ¬¤±¤À¤¬¡¢ È¾Æ³ÂÎ¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥ÈÍÑ¼ù»é¤äÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉõ»ßºàÎÁ¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÁÇºà³ô¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¹©¾ìÆâ¤ËÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ìÅïµÚ¤Ó¸¦µæÅï¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤¬Åê»ñ¥Þ¥Íー¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤âÉ¾²ÁÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£27Ç¯3·î´ü¤âÁý¼ý¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î²áµîºÇ¹â¹¹¿·´ðÄ´¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢10ÇÜÁ°¸å¤ÎPER¤ä0.6ÇÜÂæ¤ÎPBR¡¢3.7¡óÁ°¸å¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤È3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î³ä°Â¤µ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£
¢££Á£Ç£Ã <5201> ¡¡7,643±ß¡¡(+637±ß¡¢+9.1¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡££Á£Ç£Ã <5201> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï1Æü¡¢¹ñÆâ¤Î·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò7·î21ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÃÍ¾å¤²Î¨¤Ï¥Õ¥íー¥È¥¬¥é¥¹¡¢·¿ÈÄ¥¬¥é¥¹¤¬Ìó20¡ó¡¢ÌÖÆþ·¿ÈÄ¥¬¥é¥¹¡¢ÌÖÆþËá¤ÈÄ¥¬¥é¥¹¤¬Ìó15¡ó¡¢¥ß¥éー¤¬Ìó20¡ó¡¢·úÃÛÍÑ²Ã¹©¥¬¥é¥¹¤¬10～15¡ó¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸¶Ìý»Ô¾ì¤ä¹ñºÝÊªÎ®¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶Ç³ºàÎÁ¡¦Éû»ñºà²Á³Ê¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤â½Å¤Ê¤ê»ö¶È´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼«½õÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÁý²ÃÊ¬¤òÁ´¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥»¥ì¥ó£È£Ä <7318> ¡¡2,470±ß¡¡(+195±ß¡¢+8.6¡ó)
¡¡¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7318> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï»ö¶È¾µ·Ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M¡õA¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑ¤ò¤·¤Ê¤¤Ä¹´üÊÝÍ¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ò¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢·Ð±Ä¼õÂ÷¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢À½Â¤¶È¤½¤ÎÂ¾»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤äÊÝÍ¡¢´ÉÍý¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿·²ñ¼Ò¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¾µ·Ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê£Ê£Í£Ó¡Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Áý»ñ¤Ë¤è¤ë³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î´õÇö²½¤ò¶ËÎÏ²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦À®Ä¹Åê»ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£¥»¥ì¥ó£È£Ä¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë»îºî¼õÂ÷¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¤ò³ô¼°°ÜÅ¾Êý¼°¤Ë¤è¤ê£Ê£Í£Ó¤Î»±²¼¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢5²¯±ß½Ð»ñ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£Ê£Í£Ó¤Ï¾¦¹©ÁÈ¹çÃæ±û¶â¸Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÈµþÅÔ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <5844> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤ÎµþÅÔ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤«¤é¹ç·×20²¯±ß¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï½Ð»ñ¤¬100²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ïー¥È¥·ー¥É <219A> ¡¡1,521±ß¡¡(+116±ß¡¢+8.3¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£È£å£á£ò£ô£ó£å£å£ä <219A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢µõ·ìÀ¿´¼À´µ¤ËÈ¼¤¦½Å¾É¿´ÉÔÁ´¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«È¯Ãæ¤ÎÂ¾²ÈiPSºÙË¦Í³Íè¿´¶Úµå¡ÖHS-001¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÀµÚ¤ÓÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âè1¡¿2Áê»î¸³¡ÊLAPiS»î¸³¡Ë¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹°ÂÁ´À¾å¤Î·üÇ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ëÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÇÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»î¸³·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë26Ç¯Ãæ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥Ð¥À¥¤¥ó <7779> ¡¡290±ß¡¡(+20±ß¡¢+7.4¡ó)
¡¡£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ä£Ù£Î£Å <7779> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢1Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î£Ð£å£ç£á£ó£õ£ó¡¡£Ô£å£ã£è¡¡£Ö£å£î£ô£õ£ò£å£ó¤ÈÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¤·ÀïÎ¬Åê»ñ³èÆ°¤ò¶¦Æ±¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖHCPSÍ»¹ç¥µ¥¤¥Ð¥Ë¥¯¥¹with¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×ÎÎ°è¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¶ÈÍÆ³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Åê»ñ»ñ¶â¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¢££Ç£Ó¥æ¥¢¥µ <6674> ¡¡6,861±ß¡¡(+452±ß¡¢+7.1¡ó)
¡¡¥¸ー¥¨¥¹¡¦¥æ¥¢¥µ¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <6674> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£°ì»þ7000±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¡¢ÆüËÜÅÅÃÓ¤È¥æ¥¢¥µ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë2004Ç¯¤Î£Ç£Ó¥æ¥¢¥µÃÂÀ¸¸å¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬2Æü¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ØÃßÅÅÃÓ»º¶ÈÀïÎ¬¡Ù¤ò²þÄê¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¹ñÆâ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ò¸½¾õ¤Î3ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò¼¨¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬´ØÏ¢³ô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¸þ¤±¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ÉÃßÅÅÃÓ¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸»º´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¢£»°±Û°ËÀªÃ° <3099> ¡¡3,583±ß¡¡(+233±ß¡¢+7.0¡ó)
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3099> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ8.6¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¸ÜµÒ¤Ç¡¢Êõ¾þ»þ·×¤Ê¤É¤Î¹â³ÛÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¹â´¶ÅÙ¾å¼Á¾ÃÈñ¤Î·øÄ´¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ë²ÆÊª¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¡£5·î20Æü¤Ë°ìÉô¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¤ÎÍÎ²Û»Ò¥ê¥â¥Ç¥ë¤â¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³¤³°¸ÜµÒ¤Ï¡¢¹ñÆâ¸ÜµÒ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢µÒÃ±²Á¤¬¸þ¾å¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥à¥¹¥êー <2413> ¡¡1,553±ß¡¡(+78.5±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡¥¨¥à¥¹¥êー <2413> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬1ÆüÉÕ¤ÇÅê»ñÉ¾²Á¤ò¡Ö2¡ÊÃæÎ©¡Ë¡×¤«¤é¡Ö1¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤Ø°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AIÎ×¾²»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤äÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ë¤ª¤±¤ë°å»Õ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³ô²Á¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¶ÉÌÌ¤È»ØÅ¦¡£Â¤â¤È¤Î³ô²Á¤ä¶âÍøÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï2700±ß¤«¤é2000±ß¤Ø°ú¤²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñÉ¾²Á¤Ï1ÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤ÆºÇ¾å°Ì¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥Ü¥¿ <6326> ¡¡2,931.5±ß¡¡(+142±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡¥¯¥Ü¥¿ <6326> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï1Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÇÀ¶ÈÍÑµ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò25¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥Ü¥¿¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±ÇÀµ¡»ö¶È¤Î¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ÅìÊõ <9602> ¡¡1,270.5±ß¡¡(+59.5±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡ÅìÊõ <9602> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò»±²¼¤Î£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥º¤¬1Æü¡¢±Ç²è´Õ¾ÞÎÁ¶â¤Î²þÄê¤òÈ¯É½¡£¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£7·î1Æü¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¡£¸½¹Ô¤Ç2000±ß¤Î°ìÈÌÎÁ¶â¤Ï2000～2200±ß¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ï¸½¹Ô¤Î1300±ß¤«¤é1400±ß¡¢¥ì¥¤¥È¥·¥çー¤Ï¸½¹Ô¤Î1500±ß¤«¤é1600～1700±ß¤Ë¸«Ä¾¤¹¡£³ØÀ¸¡¦ÍÄ»ùÎÁ¶â¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ç¥¤¤Ê¤É¤âÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£12·î1Æü¤Î±Ç²è¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¹ÔÎÁ¶â¤Î1000±ß¤«¤é²þÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä¤ê°ú¤¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤È¤¹¤ë¡£
¢££È£²£Ï¥ê¥Æ¥¤ <8242> ¡¡2,593.5±ß¡¡(+113.5±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¥¨¥¤¥Á¡¦¥Äー¡¦¥ªー¡¡¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° <8242> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¤ÎÁ´Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ15.1¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÎÆü²ó¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ï¢µÙ¸å¤â¹ñÆâ¸ÜµÒ¤ÎÇä¾å¹â¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºåµÞ¡¦ºå¿ÀÎ¾ËÜÅ¹¤Ï2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¤È¤â¤Ë2¥±¥¿Áý¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥Äー¥ê¥¹¥È¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÌó4³ä¸º¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à³¤³°VIP¤ÏÌó4³äÁý¤ÈÁ°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹âÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÌó2³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¹âÅç²° <8233> ¡¡2,066.5±ß¡¡(+90±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¹âÅç²° <8233> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤ÎÅ¹Æ¬Çä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ10.8¡óÁý¤È2¥±¥¿Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤²ÆÊª°áÎÁ¡¦»¨²ß¤ËÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿©ÎÁÉÊºÅ»ö¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¸ÜµÒ¤¬Á°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤Ç¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹â³ÛÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¡¢Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¢££É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¡3,567±ß¡¡(+151±ß¡¢+4.4¡ó)
¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤ÎÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ÏWTI¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ç¥£¥¨ー¥È¡Ë¤Î7·î¸Â¤¬Á°½µËöÈæ4.80¥É¥ë¹â¤Î1¥Ð¥ì¥ë¡á92.16¥É¥ë¤Ë¾å¾º¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï1Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ·³¤È¥¤¥é¥ó¤È¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤âÅÁ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢°ì»þ94.78¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï¹¶·âÄä»ß¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤Î³Ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÏÆð²½¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸á¸å»þÅÀ¤Ç¤Ï91¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ªÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¶¯¤¯¹â»ß¤Þ¤ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¢£¥«¥Ê¥â¥È <9678> ¡¡5,140±ß¡¡(+210±ß¡¢+4.3¡ó)
¡¡¥«¥Ê¥â¥È <9678> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ·÷¤òÉñ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯10·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤ò187²¯±ß¤«¤é204²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ17.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤Ë¹¹¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£»ñ»º²ÔÆ¯¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¥ì¥ó¥¿¥ëÃ±²Á¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ø¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ëÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¾å´ü¼ÂÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢££È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> ¡¡1,219±ß¡¡(+48±ß¡¢+4.1¡ó)
¡¡£È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2Æü¡¢¼«¼Ò¤Î´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖHENNGE One¡×¤È¡¢¥Ç¥£ー¡¦¥ªー¡¦¥¨¥¹¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖSS1¥¯¥é¥¦¥É¡×¤¬Ï¢·È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ÚÌÀ½ñ¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÈ¯¹Ô¡¦¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬²ÄÇ½¡£HENNGE¡¡One¤Ï25Ç¯5·î¤ËSS1¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥óÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç°ìÁØ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤âHENNGE¡¡One¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¡¢´ë¶È¤ÎIT³èÍÑ¤äÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥Ã¥³¥Þ¥ó <2801> ¡¡1,444.5±ß¡¡(+48.5±ß¡¢+3.5¡ó)
¡¡¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó <2801> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£1Æü¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ò²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤À¤·¤·¤ç¤¦¤æ¡¢Ê´Ëö¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¡Ë153¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç5～9¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£ÊªÎ®Èñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤ò¼«¼Ò¤Î¥³¥¹¥Èºï¸ºÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£²Á³Ê²þÄê¤Ï9·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¤¥ó£È£Ä <9627> ¡¡5,627±ß¡¡(+175±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡¥¢¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9627> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢½¸·×Ãæ¤Î26Ç¯4·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6460²¯±ß¤«¤é6475²¯±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ41.7¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬283²¯±ß¤«¤é295²¯±ß¡ÊÆ±74.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤¬135²¯±ß¤«¤é170²¯±ß¡ÊÆ±83.6¡óÁý¡Ë¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥Þ¥·ー»ö¶È¤Ç¹â³Û°åÌôÉÊ¤Î½èÊý¤Ë¤è¤ê½èÊýäµÃ±²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢½èÊýäµËç¿ô¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢25Ç¯8·î1Æü¤Ë¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤·¤¿¤µ¤¯¤éÌô¶É¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëPMI¡ÊÅý¹ç¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÈÀÓ¾å¿¶¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò80±ß¤«¤é100±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢££É£Â£Ê <6071> ¡¡820±ß¡¡(+14±ß¡¢+1.7¡ó)
¡¡£É£Â£Ê <6071> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¤ÎKPI¡Ê½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡Ë¤Ç¡¢À®º§ÁÈ¿ô¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤·ï¿ô¡×¤¬10Ëü2013·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ14.5¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢10Ëü·ï¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£IBJÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ11.3¡óÁý¤Î10Ëü9374¿Í¤È·øÄ´¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î²ñ°÷³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëIBJ²Ý¶â²ñ°÷¿ô¤â10Ëü3200¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±·îÈæ34.7¡óÁý¤ÈÂçÉý¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£
¢££Ê¥Õ¥í¥ó¥È <3086> ¡¡2,244.5±ß¡¡(+35.5±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡£Ê¡¥¥Õ¥í¥ó¥È¡¡¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° <3086> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿É´²ßÅ¹»ö¶ÈÇä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¹ç·×Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.0¡óÁý¤È3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µÙÆüÆü¿ô¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÆüÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¾¦Çä¤ê¾å¤²¡¢ÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÇßÅÄÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì½Ì¾®¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Î¤Û¤«¡¢Á°Ç¯¤ÎËüÇî²ñ¾ìÇä¤ê¾å¤²¤ÎÈ¿Æ°¸º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¹ç·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇîÂ¿Âç´Ý¤¬³°¾¦Çä¤ê¾å¤²¡¢ÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É´²ßÅ¹»ö¶È¹ç·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¢£¥·ー¥¤ー¥·ー <9692> ¡¡2,090±ß¡¡(+27±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡¥·ー¥¤ー¥·ー <9692> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢À¸ÂÎÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î10.01¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë³ô¼°¤òÄÉ²Ã¼èÆÀ¤·»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï25Ç¯9·î¤Ë»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤È¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÇ§¾Úµ»½Ñ¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤ä¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ßÊä´°¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÇ§¾Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¸ÜµÒ³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹¤Ê¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£5·î29ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î12.98¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°¤ò¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Ï¥Ç¥£ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°¤Î22.98¡ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ïー¥¯¥Þ¥ó <7564> ¡¡8,080±ß¡¡(+100±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡¥ïー¥¯¥Þ¥ó <7564> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¾å¿¡£1Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾å¹âÂ®Êó¤Ç¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ26.9¡óÁý¤È5¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Þー¥ïー¥¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤äÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÆÊª°áÎÁ¤«¤é¥¢ー¥à¥«¥Ðー¤Ê¤É¤ÎÉþ¾þ¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢²ÆÊª¾¦ÉÊ¤¬Éý¹¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤â¥ëー¥à¡¦¥¤¥ó¥Êー¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á´Å¹Çä¾å¹â¤ÏÆ±32.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¢££Ó£Â£Ç <9984> ¡¡8,632±ß¡¡(+91±ß¡¢+1.1¡ó)
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Á°Æü1Æü¤ÏÂçÍÛÀþ¤ò·ÁÀ®¤·14¡ó¹â¤ÈµÞÆ¡¢½ªÃÍ´¹»»¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤¬48Ãû7848²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û45Ãû±ßÂæ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤òÈ´¤µî¤ê¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2Æü¤Ï¹¹¤Ë¤½¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Îº¹¤ò¹¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ»ñ¶âÎ®Æþ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§³ô¤È¤·¤Æ³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇÆ±¼Ò»±²¼¤Î±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×¥¢ー¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤¬¾å¤²Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¡¢Á°Æü1Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç15.7¡ó¹â¤ÈµÞÆ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤È³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤Î¿§ºÌ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢Ã»´üµÞÆ¤ÎÈ¿Æ°¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£Âç¤¤¯ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Ï³ô²Á¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤À¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿®ÍÑÇÜÎ¨¤ÏÄ¾¶á¥Çー¥¿¤Ç4.39ÇÜ¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬È¿Å¾¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï²¼¤²¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É <5027> ¡¡512±ß¡¡(+5±ß¡¢+1.0¡ó)
¡¡£Á£î£ù£Í£é£î£ä¡¡£Ç£ò£ï£õ£ð <5027> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4ÆüÂ³¿¡£2Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤È¼«¼Ò»ö¶È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³ËµòÅÀ¡ÖAnyAI Lab¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±µòÅÀ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢15¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤È¡¢¹º½£¤ÎAI³«È¯´Ä¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖAI Native Transformation¡×¤ò¹¹¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Çー¥¿¡õAI³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyAI¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø½ç¼¡¼ÂÁõ¤·¡¢AIµ¡Ç½µÚ¤ÓAI¥×¥í¥À¥¯¥È·²¤Î³«È¯¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¢¨2Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹