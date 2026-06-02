BTSが、5thアルバム『ARIRANG（613 Limited Edition Picture Disc Vinyl）』を6月12日にリリースすることを発表した。

今回のVinyl盤には、アルバム全曲に、ボーナストラックの「Voice Message: Love Song」、「NORMAL (Korean Ver.)」を加えた全16曲が収録される。

「Voice Message: Love Song」は、今回のアルバムのキーメッセージである「What Is Your Love Song?」という問いを扱っている。メンバーがこのテーマについて率直かつリラックスした会話をボイスメッセージ形式で収めた。また、「NORMAL」の韓国語バージョンも聴くことができる。 この曲は華やかなスポットライトの裏にある虚無感と恐怖、そして平凡な日常への思いが込められ、メンバーは淡々としながらも力強い歌声で自分たちの考えを語っているという。

また、BTSは6月1日に＜2026 BTS FESTA＞のタイムテーブルを公開した。＜BTS FESTA＞は、グループのデビュー日である6月13日を記念し、約2週間にわたりオンラインとオフラインで開催されるイベントだ。BTSは4日に公開される家族写真を皮切りに、さまざまなコンテンツを順次公開していく。12日と13日には韓国釜山のアジアド主競技場で、BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN＞を開催し、デビュー13周年をファンと共にする予定だ。

◾️5thアルバム『ARIRANG』

韓国発売日：2026年3月20日（金）

日本発売日：2026年3月21日（土） ▼購入サイト

・BTS Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/rke18vnp

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

・UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/4HkVhaZb

※本アイテムは新サイト(UNIVERSAL MUSIC STORE)にて販売を行います。商品のご購入にあたっては新サイトにおける会員登録/アカウント有効化が必要となりますので、新サイト内特設ページ(上記リンク)に記載の手順に沿って、ご確認をお願いいたします。

・その他CDショップ・オンラインショップ

https://bts.lnk.to/5thal_jpWE