グラビアアイドルの天月愛が1日、自身のインスタグラムを更新。グラドルとして見せる姿とは別の顔のショットを公開した。



【写真】隠しきれないKの主張 できる感たっぷり グラドルとは別の顔

天月は「DVDや写真集では、大胆な事してますが 普段は真面目なSC(社畜)でありTKS(宅建士)です」と記し、紺色の半袖ニットに身を包んで、首からネームプレートを提げた姿をアップ。110センチのボリュームが窮屈にさせるのか、ニットの一番上のボタンは外されている。



1995年生まれ、富山県出身の天月はテレビ番組の元ADから転身し、昨年11月には難関資格の宅地建物取引士資格試験に一発合格している。さらに合格率29・5％だった賃貸不動産経営管理士の試験もクリア。1年で2つの国家資格を手にしている。



宅地建物取引士の合格を伝えた、昨年12月のインスタでは「仕事以外は自習室か図書館にこもって 寝ても覚めても勉強、勉強しすぎて 夢でも勉強、、会社の日は朝夜、休日は15時間当たり前に勉強」と努力を重ねた末に資格を取得したことを明かしていた。



前記の2つの資格だけでなく、タイ古式マッサージの資格も持っている天月。SNSには「ぶち可愛い♡」「このショットもめちゃめちゃ可愛い」「美しい宅建士、いいじゃないですか」「凛々しく可愛い」「OL姿も素敵です！」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）