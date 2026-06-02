品川プリンスホテルで、参加無料のホテル業界シンポジウム展示会を開催
オータパブリケイションズは6月15日、ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を、品川プリンスホテル（プリンスホール）で開催する。
前回開催時の様子
同展の入場は無料。ホテル事業者や投資会社、地方自治体などを対象としている。
今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」。インバウンド需要が質的転換を迎える2026年において、ホテル経営の課題直結型ソリューションを一堂に集結させ、最新トレンドの発信とビジネスマッチングの場を提供する。
会場では、主要ホテルの総支配人が登壇する全6回の個別登録制セミナーセッションを展開。パレスホテル東京や東京ステーションホテルの総支配人が現場力を語る「総支配人セッション」をはじめ、「外販・EC事業」「F&B（料飲）戦略」「アコーとIHGに見る外資オペレーターの戦略分岐」「宿泊主体型ホテルの超効率化運営」「HOTERESトレンドセッション」など、多角的な視点からこれからの勝ち筋を紐解く。
開催時間は10:00〜18:00まで。途中入退場も可能。
前回開催時の様子
同展の入場は無料。ホテル事業者や投資会社、地方自治体などを対象としている。
今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」。インバウンド需要が質的転換を迎える2026年において、ホテル経営の課題直結型ソリューションを一堂に集結させ、最新トレンドの発信とビジネスマッチングの場を提供する。
開催時間は10:00〜18:00まで。途中入退場も可能。