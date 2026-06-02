“大谷超え”日本人数値に衝撃「最高打者の一人」 大谷、村上でもなく…米国を驚かせた「世界一の3.9」
勝利への寄与を示す「WAR」が世界一
プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が記録している“大谷翔平超え”の数値に、米国のファンのワクワクが止まらない。「世界最高の打者」「莫大な金額が…」とコメントが集まった。
米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏は自身のXで「6月1日時点の世界野球WARランキング」を紹介した。これはどれだけチームの勝利に寄与したかを示す値「WAR」を、世界のプロ野球リーグを横断して並べたものだ。
これによれば現在、佐藤輝が世界一の3.9を叩き出しており、MLBにおける大谷の3.7を超えている。3位以下にはボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）の3.5、クリストファー・サンチェス（フィリーズ）の3.3、アリエル・フラド（韓国サムスン）の3.1と並ぶ。
上位16人のうち、NPBからランクインしているのは佐藤だけだ。今季は5月31日までに52試合に出場し打率.370、14本塁打、39打点という圧倒的な成績を残しており、米国のファンからは渡米を待ち望む声が止まらない。
「サトウは間違いなく現世界最高の打者の一人だ」
「サトウもドジャースに来て欲しい」
「今オフにポスティングされれば、莫大な金額が提示されるだろう」
「サトウが米国に来て40HR打つのが待ちきれない」
「サトウは来季最大のサプライズになる」
佐藤は将来的な大リーグ挑戦の希望を口にしている。今年のオフは何が起こるだろうか。
（THE ANSWER編集部）