山本耕史、不動産CM起用に自虐「僕でいいのかな？」 『地面師たち』では“巨額の不動産詐欺被害”に
俳優の山本耕史が2日、都内で行われた不動産仲介サービス『TERASS』の新CM発表会に出席した。Netflixドラマ『地面師たち』で巨額の不動産詐欺被害に遭う役を演じて話題となった山本は、自身の出演作を引き合いに出しながら、不動産をテーマにしたCMキャラクターへの起用についてユーモアを交えて語った。
【全身ショット】爽やかなブルーシャツ姿で登場した山本耕史
TERASSは、DXを活用した不動産売買支援と、全国約850人の不動産エージェントによる仲介サービスを展開する不動産テック企業。新CMキャラクターに起用された山本は、登壇すると早速『地面師たち』に触れ、「某地面師に騙された僕としては、（不動産は）一番騙されたくないものです」とコメントし、会場の笑いを誘った。
CM出演について、「結構インパクトのある騙し方をするドラマで、僕は騙された側だったので、逆に僕でいいのかな？と思ったんです（笑）」と率直な心境を明かしつつ「でも、逆手に取って、そういう人だからこそ明るい未来を提供したいというエネルギーが僕には伝わってきました」と語り「俳優業をやっていてよかったなと思うと同時に、そこに目を向けていただいたことがとても光栄でした」と笑顔を見せた。
【全身ショット】爽やかなブルーシャツ姿で登場した山本耕史
TERASSは、DXを活用した不動産売買支援と、全国約850人の不動産エージェントによる仲介サービスを展開する不動産テック企業。新CMキャラクターに起用された山本は、登壇すると早速『地面師たち』に触れ、「某地面師に騙された僕としては、（不動産は）一番騙されたくないものです」とコメントし、会場の笑いを誘った。