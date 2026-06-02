PayPay証券は、米国市場（NASDAQ）への上場が見込まれるSpaceXの株式について、上場日当日より取り扱いを開始する。

SpaceXは、イーロン・マスク氏が率いる米国の宇宙開発企業。最短で6月12日頃にNASDAQへ上場する見込みとなっており、この新規公開株式（IPO）にあわせ、PayPayアプリの「PayPay証券ミニアプリ」と、「PayPay証券アプリ」で、上場日当日より同社株の取り扱いを開始する。

米国株や日本株と同じく、100円から、1円単位で購入できる。取引手数料は通常の米国株取引手数料相当額と同じ。また、システムメンテナンスの時間帯などを除き、24時間365日の取引に対応する。

米国の新規上場銘柄は、米国市場の取引開始時刻（日本時間22時30分）を迎えてもただちには取引が開始されない。市場の需要と供給のバランスによって初値（オープン価格）が決定された後に取引が開始されるため、一般的には取引開始時刻からおおむね1～3時間程度経過した後に、初めて買付および売却が可能となる。

取引が可能になった際は、改めてアプリ内のお知らせなどで案内される。なお、上場日当日に限り、取引開始までは発行価格が表示され、1株あたりの前日比は公開価格と現在値との比較で表示される。