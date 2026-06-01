5年モノ以上のモデルがズラリ シニア26勝目は“特注”エースパターがハマった P・マークセンこだわりの14本【勝者のギア】
＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント 最終日◇30日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞国内シニアで4度の賞金王を獲得し、最多優勝記録を持つプラヤド・マークセン（タイ）が最終日に「65」で回り、逆転で今季初優勝。自身が持つ記録を更新する通算26勝目を挙げた。60歳になっても変わらぬ強さを支える優勝ギアの取材をした。
【写真】これがマークセンの”特注”パター ネックの曲がりがハンパない
首位と4打差の4位タイから出た最終日、パッティングが面白いように決まり、7バーディ・ボギーなしのラウンド。2位に2打差をつけて優勝を果たした。「最終日は7アンダーか8アンダーが必要」とビッグスコアを求めて、2日目まで使っていたパターを5年以上使うエースパターに替えた。「パターを替えてフィーリングがよくなった」ことを勝因の一つに挙げた。 エースパターはオデッセイの『ホワイトホットOG #7 NANO』。フローネックと呼ばれる形状で、マークセン仕様のフラットなライ角になっている。ネオマレット型に属するいわゆるツノ型で、ミスヒットに強いタイプ。シャフトを手のヒラの上に置いて重心角を調べると、フェースが斜め上を向く。ネオマレット型によく見られるフェースバランスタイプではないようだ。 昨年、このパターについて取材した際には、次のように話していた。「目の真下よりも遠くにヘッドを置いて、ストレート軌道で振りたいんです。そうするとダフらないから、このネックが打ちやすい」とスムーズなストロークで芯をヒットできるという。 こだわりのエースパターだが、長年使用するクラブはほかにもある。60歳になっても280ヤードの飛距離は健在。ドライバーは2022年発売のやさしいモデル、スリクソン『ZX5 MkII』にフジクラの『ベンタスTRブルー』を挿して使い続けている。「低スピンで飛ぶので飛距離が稼げます。打感がソフトなので、球を押し込んでフェードを打ちやすい」と話す。 5番と6番のユーティリティ型アイアンは2018年モデルの『ZU85』で、7番以下のアイアンは2014年モデルの『Z745』を使い込んでいる。「新しいユーティリティもテストするのですが、低スピンのライナーで飛んでいきます。ユーティリティはスピン量が欲しいので、高さが出てハイスピンの昔のモデルを使い続けています」と、ロングアイアンでもグリーンで止めるために旧作から替えられないという。 唯一、3番ウッドだけはテーラーメイドの最新モデル『Qi4D』を入れているが、60歳になっても衰え知らずのマークセン。手放せないクラブだらけのバッグに強さの秘密があった。 【プラヤド・マークセンのクラブセッティング】1W：ダンロップ スリクソン ZX5 MkII（8.5度/ベンタスTRブルー 6X） 3W：テーラーメイド Qi4D（15度/ツアーAD FI 7-X）5W：テーラーメイド ステルス（18度/ベンタスTRブルー 7X）3U：ダンロップ スリクソン ZX（19度/テンセイプロ オレンジ1K HY80）4U：ダンロップ スリクソン ZX（23度/N.S.PRO モーダス3）5,6U：ダンロップ スリクソン Z U85（26,29度、N.S.PRO モーダス3）※2018年モデル7I〜PW：ダンロップ スリクソン Z745（N.S.PRO モーダス3）54,60度：ダンロップ クリーブランド RTX ツアーラック（N.S.PRO モーダス3 ツアー125S）PT：オデッセイ ホワイトホットOG #7 NANOBALL：スリクソン ZスターXV（イエロー）
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