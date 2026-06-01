栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件をめぐり、事件を主導したとみられる48歳の男が警察に公開手配されています。男の元勤務先の同僚がJNNの取材に応じ、「東南アジアでの怪しい仕事を持ちかけられた」などと証言しました。

栃木県で起きた強盗殺人事件を主導したとして公開手配されている、益田和彦容疑者（48）。

成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は旅券返納命令を出すよう外務省に要請。命令に応じなければパスポートは失効し、逃亡先の国で不法滞在になる可能性があるということです。

先月14日、栃木県上三川町で富山英子さん（69）が殺害されるなどした強盗殺人事件。

これまでに実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていますが、警察は実行役として少年同士をつないだリクルーター役として、18歳の男子高校生を新たに逮捕。きょう、送検されました。「少年の1人にお願いされて勧誘した」という趣旨の話をしているということです。

事件を主導したとみられる益田容疑者。

捜査関係者によると、秘匿性の高い通信アプリで「カズ」というアカウント名を使い、海斗容疑者に4000万円の報酬を示唆するメッセージを送信していたとみられています。

どのような人物なのか、地元の佐賀県を取材すると、13年ほど前まではタクシー運転手をしていたといいます。

益田容疑者の元勤務先 タクシー会社の元同僚

「すごく稼いだ、会社の中でもトップ3には必ず入ってて」

しかし元同僚によると、就業規則違反が判明し、会社を辞めることになったということです。

几帳面な字で書かれた名前。2006年ごろに本人によって書かれたとみられる益田容疑者の履歴書です。中学校を卒業後、すぐに就職。運送会社を中心に職を転々としていたようです。

2015年から7年間働いていた運送会社の社長は…

益田容疑者の元勤務先 運送会社の社長

「仕事自体は真面目で事故もなく」

しかし突然、連絡が途絶えたといいます。

益田容疑者の元勤務先 運送会社の社長

「2022年の7月ぐらいにいきなり連絡が取れなくなり、一切来なくなりました。（その後は）女性と中国かどこかに行っているみたいな話を聞きました。東京の銀座あたりで出会ったと聞いた」

その後の足取りについて、元同僚の男性はこう証言します。

益田容疑者の元勤務先 運送会社の元同僚

「（1〜2年前に）東南アジアらへんで特殊詐欺みたいなことをやっているという噂は聞いた」

男性は2年ほど前に益田容疑者から“怪しい仕事”に誘われたと明かします。

益田容疑者の元勤務先 運送会社の元同僚

「自分も1回（詐欺と思われる）誘いはされたんですけど、なんか話自体が怪しい話だなと思って、きっぱり断って。保険の勧誘の仕事とかっていう話を聞いた。前金で50万円か、そのくらいと言っていたんで。旅費も向こう持ちという話は聞いていた。普通の保険会社ではありえない話だと思って。（Q.東南アジアでやると？）というのは後で聞きました」

益田容疑者に何があったのか。元妻がJNNの取材に応じ、最近の様子を明かしました。

益田容疑者の元妻

「最後に連絡したのは（事件の4日後の）5月18日で、誕生日を祝うメールをしたら『忘れてた』と返信が来た」

益田容疑者は離婚後も元妻の農作業を手伝いに来ていて、仕事のことも話題に上がっていたのだそう。

益田容疑者の元妻

「運送会社に勤めていた時、網膜剥離の手術をした。手術後しばらく働いていたが、視力に自信がなくなり、ドライバーをやめたといっていた」

去年は「インターネット関連の仕事をしている」と話していたといいます。

益田容疑者の元妻

「中国・韓国・台湾・フィリピンとかに行っていたみたいだが、どんな仕事かは教えてくれなかった。『変なことしよらんやろうね？』と聞いたら、『そがんことせん』と言っていた」

事件の全容解明が急がれます。

【情報提供先】

栃木県警・下野署 0285-52-2674