【映画鑑賞料金 改定のお知らせ】 7月1日より実施予定

TOHOシネマズは、各劇場の映画鑑賞料金について7月1日鑑賞分より料金改定を実施する。

値上げは劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受けたもので、今後も安定的にサービスを提供すべく料金改定を行なわれる。全国一律の料金体系を見直し、立地特性や設備環境などを踏まえた料金設定になる形で、劇場によって値上げ額が異なる。

例としてTOHOシネマズ 新宿では一般は2,000円より2,200円へと200円の値上げ。大学生・専門学生、高校生、小学生・中学生などは100円の値上げとなり、プレミアラグジュアリーシートは3,200円へ200円の値上げが実施される。

これらの料金については各劇場ページの「劇場からのお知らせ」にて確認が可能。なお、6月11日にオープン予定のTOHOシネマズ名古屋栄は、開業に合わせ新料金が適用されるなど、一部劇場は料金改定日が異なる場合がある。

□TOHOシネマズの「映画鑑賞料金 改定のお知らせ」のページ

TM & (C) TOHO Cinemas Ltd. All Rights Reserved.