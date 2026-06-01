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YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」の平井拓郎が立ち上げた音楽ユニット・YOWAMEが、「【2026最新】バンド界の上下関係は年齢？芸歴？20年活動して分かった「売れた順」の残酷な真実」を公開した。動画では視聴者からの質問に答え、バンド界の上下関係の基準について「世の中に出た順気味」と明かしつつ、売れるバンドの人間性について語り合っている。



「バンドマン界隈では上下関係はあるんですか？年齢なのか芸歴なのか知りたいです」という質問に対し、平井は芸人やプロ野球選手の例を挙げつつ、バンド界には「明確なルールは存在していない」と回答。一方で、はっきりとした道筋がない業界だからこそ「そのステージにいけたんだ」という驚きがあり、「世の中に出た順気味」だと自身の見解を示した。



さらに話は、かつて対バンツアーを一緒に回った同世代のバンド・SUPER BEAVERのエピソードへ。その後彼らがスターダムを駆け上がっていく姿を見て、周囲のバンドマンは「コンプレックスがやばかった」と振り返る。平井自身も「自分たちはいけなかったな」と差分を実感し、「自分の非力さを痛感した」と当時の悔しい本音を赤裸々に明かした。



しかし、同時にSUPER BEAVERの人柄の良さも力説。「売れてないやつを見下すのは絶対ダメ」と語り、立場に差がついても変わらない彼らの人間性が、先輩バンドからのフックアップやブレイクに繋がったと分析している。



動画の最後には、今回のトーク内容を即興でまとめ、おしゃれな「ベッドルームミュージック」として披露するYOWAMEならではのユニークな一幕も。20年のキャリアに裏打ちされたリアルな音楽業界の裏話と、即興で生み出される極上の音楽が楽しめる対談となっている。