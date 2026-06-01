“国民的アイドルグループ”の嵐が、5月31日に東京ドームで26年半の活動の最後を飾るコンサート『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」を終えました。

コンサートは3月13日に北海道で開幕後、東京・愛知・福岡・大阪で計15公演を開催。デビュー曲など全33曲を披露しました。

セットリストの最後の曲は、最新曲『Five』。その歌唱の前に、約30分をかけメンバーひとりひとりの挨拶の時間が設けられ、大野智さん（45）が思いを語りました。

大野さんは、同日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを発表しています。

■大野智さん挨拶全文「こんなにも真剣に人生、生きさせてくれて本当に感謝」

本日は本当にどうもありがとうございました。僕は、18歳でデビューして、そしてきょうまで本当にこの長い間、本当に僕らとともについてきてくれて、そして、ここまで持ち上げ続けてくれて、本当にありがとうございました。

そして、メンバー4人。うん…。こんなリーダーを…。ずっと支え続けてくれて、受け止めてくれて。メンバー4人が、あなたたちだったから僕はきょうまでここに立てています。本当にありがとうございました。

僕ら5人、誰1人欠けることなく、みんなで作った嵐を26年間、守り切れて本当によかった。こんなにも真剣に人生、生きさせてくれて本当に感謝しています。きょうで僕らの活動は終わりますが、このね、みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます。なので、僕も大切に心にしまってこれからも生きていこうと思っています。

最後に、これまで僕らに携わってくださったすべての皆さん。本当にお世話になりました。ありがとうございました。そして、きょうまで僕らを応援してくださったすべてのファンの皆さん。本当に26年半、きょうまで、本当にありがとうございました。では！