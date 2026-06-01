「手脚長い!!」アンガ田中、広島ユニフォーム姿の息子を公開「大きくなられた」「高身長のイケメン君に」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月31日、自身のInstagramを更新。ユニフォームを着た息子の姿を公開しました。
【写真】田中卓志の息子
コメントでは「田中ジュニア、パパ譲り、大きいですね！素晴らしい」「息子くんリアルカープ坊やですね ユニお似合いで可愛い 田中さんの熱い思いは選手の皆さんにきっと伝わるはず！」「お子様大きくなられたんですね」「きっと高身長のイケメン君になるでしょうね！楽しみ！」「手脚長い!!パパに似て身長も大きそうですね〜」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】田中卓志の息子
「選手の皆さんにきっと伝わるはず！」田中さんは「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ!選手に届けー！」とつづり、1枚の写真を投稿。ベビーカーに乗った息子の姿です。広島東洋カープのユニフォームを着ており、かわいらしいです。
「5月の上旬に子供が産まれました」14日に「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と、息子の誕生を報告していた田中さん。生まれたばかりの息子を抱っこして笑顔を見せる自身の写真を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)