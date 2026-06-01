DAZNは、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信を記念し、すべてのスポーツコンテンツが視聴できる「DAZN Standard」の月額プラン(通常4,200円/月)を期間限定で半額以下の特別価格1,980円で提供する「応援放題！キャンペーン」を開始した。期間は7月20日まで。新規加入者が対象で、最初の3カ月間が特別価格になる。

FIFAワールドカップ26の全104試合のほか、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールをはじめ、DAZNが配信するコンテンツを全て楽しめる。

「より多くのお客様に世界最高峰のスポーツの祭典を存分に楽しんでいただくため、今回の特別割引を決定」したとのこと。なお、FIFAワールドカップ26の日本代表の試合は、全試合を無料でライブ配信する。

また、現在プロ野球専用プラン「DAZN Baseball」の加入者に向けた特別アドオン(追加オプション)も用意。1,500円で追加購入するだけで、プロ野球の熱戦に加え、FIFAワールドカップ、国際親善試合などの関連コンテンツをシームレスに視聴できる。

FIFAワールドカップ後には、明治安田Jリーグの新シーズン、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグアンをはじめとする欧州サッカーも開幕を向かえる。

また、FIFAワールドカップ開幕に向けた前哨戦として、30試合以上に及ぶ注目の国際親善試合の配信も決定。開催国アメリカや前回王者アルゼンチンをはじめ、フランス、スペイン、イングランド、ブラジルといった優勝候補の強豪国が続々と登場する。

同大会で日本代表と激突するオランダ、チュニジア、スウェーデンといった対戦国の動向をいち早くチェックできるほか、メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、エンバペ、ハーランドら世界的スター選手たちのプレーも見ることができる。

「6月1日に行なわれる『ドイツ vs フィンランド』戦を皮切りに、いよいよ本大会に向けて最終調整に入る各国代表の熱戦を余すところなくお届けする」としている。

「DAZNでFIFAワールドカップ応援放題！キャンペーン」概要

・対象プラン：DAZN Standard 月額プラン

・キャンペーン期間：2026年5月30日(土)～7月20日(月)

・特別料金：月額1,980円

加入から最初の3ヶ月のみ適用

・視聴可能コンテンツ：DAZN Standardと同様(FIFAワールドカップ2026全試合、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールなど、DAZNが配信する全コンテンツ)

【追加決定】FIFAワールドカップ前哨戦！注目の国際親善試合 主な配信スケジュール6月1日(月)ドイツ vs フィンランドUSA vs セネガル6月2日(火)ノルウェー vs スウェーデンオーストリア vs チュニジア6月3日(水)クロアチア vs ベルギー6月4日(木)ルクセンブルク vs イタリアオランダ vs アルジェリア6月5日(金)スウェーデン vs ギリシャフランス vs コートジボワールスペイン vs イラク6月6日(土)ポルトガル vs チリベルギー vs チュニジア6月7日(日)USA vs ドイツスイス vs オーストラリアボリビア vs スコットランドイングランド vs ニュージーランドブラジル vs エジプトトルコ vs ベネズエラアルゼンチン vs ホンジュラス6月8日(月)クロアチア vs スロベニアモロッコ vs ノルウェーギリシャ vs イタリア6月9日(火)オランダ vs ウズベキスタンフランス vs 北アイルランドスペイン vs ペルー6月10日(水)アルゼンチン vs アイスランド6月11日(木)ポルトガル vs ナイジェリアイングランド vs コスタリカ