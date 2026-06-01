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【意外と知らない】LINEの便利ワザ。スマホでPDFファイルを送る「一番カンタンな方法」とは | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【知らないと損】LINEでPDFを送る一番カンタンな方法｜Android」と題した動画を公開した。動画では、LINE専門家であるひらい先生が、スマートフォンを使ってLINEのトーク画面からPDFファイルを簡単に送信する手順を解説している。ビジネスやプライベートで急に書類の共有が必要になった際、手軽に解決できるメリットを紹介している。



動画の冒頭でひらい先生は、「今回はスマートフォンでファイルを送る方法、そしてパソコンからファイルを送る方法について解説してまいります」と挨拶。その後、スマートフォンのLINEアプリから実際にPDFファイルを送る操作画面を映しながら、具体的な手順の解説に移る。まず、やり取りをしたい相手のトーク画面を開き、「左下にプラスボタンがあるんですよ」と指摘。そのプラスボタンをタップして表示されるメニューの中から、「ファイル」という項目を選択するよう促す。



「ファイル」をタップすると最近使ったデータが表示されるが、ひらい先生はさらに左上の三本線アイコンをタップするよう指示する。展開されたメニューには、画像や動画、音声に並んで「ドキュメント」というタブが表示され、「こういった形でいろいろな項目を送ることができるんですね」と機能の豊富さに触れている。今回はPDFを送るため「ドキュメント」を選択し、表示されたフォルダから目的のPDFファイルを選ぶ。「このファイルを送信しますか？」という確認画面で「はい」をタップすれば、送信完了となる。



さらに動画の終盤では、目的のデータが見つからない場合の対処法も紹介している。画面上部に表示されている虫眼鏡マークをタップし、「ファイル名検索していただくと自分のファイルが見つかるかなと思います」と、初心者にも安心のアドバイスを送った。日常的なメッセージのやり取りだけでなく、書類の共有もスムーズに行えるこのテクニックを取り入れることで、スマートフォンでのやり取りがより便利で快適なものになるはずだ。