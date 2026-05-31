スパーズの新人ディラン・ハーパー「ファイナルにMSGでプレーするのが夢だった」

5月31日（現地時間30日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル第7戦が開催され、アウェーのサンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダーを相手に111－103で勝利し、4勝3敗でシリーズに決着をつけた。

この試合で、スパーズはビクター・ウェンバンヤマが22得点7リバウンド、ジュリアン・シャンペニーが20得点6リバウンド、ステフォン・キャッスルが16得点6リバウンド6アシスト、ディアロン・フォックスが15得点5アシスト3スティール、デビン・バセルが11得点6リバウンド2スティール、ケルドン・ジョンソンが11得点3リバウンドをマーク。

そして、ベンチスタートのディラン・ハーパーはボールハンドリングやプレーメーキング、ペイントエリア内のフィニッシュで冷静なプレーを披露し、計12得点7リバウンド3アシストで勝利に貢献。

2025年のドラフト1巡目2位でスパーズから指名された196センチ97キロのガードは、キャリア1年目で「NBAファイナル2026」への出場権を獲得。6月4日から始まるニューヨーク・ニックスとの頂上決戦を前に、20歳のルーキーはこう話していた。

「NBAファイナルで、マディソン・スクエア・ガーデン（MSG／ニックスのホームアリーナ）でプレーするのがずっと夢だったんだ。ルーキーイヤーでそれが実現する」

ニュージャージー州フランクリンレイクス出身のハーパーは、新人とはいえ落ち着いたプレーを見せ、スパーズでローテーション入り。カンファレンス決勝では、チーム4位のシリーズ平均12.0得点に5.7リバウンド3.3アシスト、フィールドゴール成功率46.0パーセントを残した。

そのハーパーは、今年のプレーオフで3ポイント成功16本、20スティールに到達。『ESPN Insights』によると、NBAのルーキーがプレーオフで3ポイント15本成功と15スティールをクリアしたのはわずか3人目。2018年のジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）、ユタ・ジャズのドノバン・ミッチェル（現クリーブランド・キャバリアーズ）とハーパーのみとなっている。

今年のファイナルで、ホームコート・アドバンテージを持つのはスパーズ。そのため、6月4日にスパーズのホームで開幕する。現状では9日の第3戦と11日の第4戦の会場がMSGになるため、ハーパーがMSGでプレーできることを楽しみにしているに違いない。