タレント・古川真奈美が29日、自身のインスタグラムを更新。タレント・手島優と女優・金子みひろの誕生日を祝福したことを明かした。



【写真】つやっつや 44歳のみひろ きめ細かな美肌にびっくり

「みひちゃんお誕生日おめでとう～」と書き出した古川。みひちゃんとはテレビ東京系「おねがい！マスカット」で結成された恵比寿マスカッツでも活躍した、みひろのこと。「バカ殿様」や「だいじょうぶだぁ」(ともにフジテレビ系)など、2020年に亡くなった志村けんさんの冠番組でもお茶の間を沸かせた。21年に女優としての芸名を金子みひろに変更している。



みひろのリクエストで焼き鳥屋でお祝いしたことを伝え、古川は「ケーキ屋さんでプレートに名前入れてもらえなくて(そんなことある？) チョコペン買って自分で書いた 笑」と裏話も披露。手書きの名前が入ったフルーツたっぷりのケーキの写真も公開した。



それぞれの誕生日を祝い合うなど仲良し。3ショットからも気の置けない関係性が伝わる。「これからも笑顔あふれる毎日になりますように おめでと～!!」と記し、さらに「1枚目、AI加工で肌ツヤツヤにしてみたら…つやっつやすぎた 加工ってすげぇなw」と投稿した写真の裏側まで明かした。



手島も「みひろのお誕生日祝い～」の言葉とともに写真をアップ。「今年もお祝いさせて貰えて嬉しい 同い年とは思えないキュートさとパワーに万歳」と年齢を感じさせない不変のキュートさに感服する。みひろも2人の祝福に「優ちゃん、まなみんありがとう♡」と感謝していた。



みひろは1982年生まれ、新潟県出身。2015年に俳優・下川真矢と結婚も19年に前年に離婚していたことを公表している。19日にはインスタグラムに「44歳になりました！」と投稿。ファンから「まじで見えないすぎて」「なんか若返ってない!?」「ほんと見えません…」「ずっと美しい」といった驚きの声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）