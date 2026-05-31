生らっきょうとミョウガのきんぴら【材料】（2人分）生らっきょう 5~6個ミョウガ 3本ゴマ油 大さじ 1/2<合わせ調味料>麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ 1/2砂糖 少々酒 小さじ 2かつお節 3~5g七味唐辛子 適量【作り方】1、らっきょうは薄皮をむき、根元を切り落としてせん切りにする。ミョウガは根元を切り落とし、斜めせん切りにする。＜合わせ調味料＞の材料を合わせておく。2、フライパンにゴマ油を中火で熱し、らっきょうとミョウガを炒める。全体に火が通ったら、＜合わせ調味料＞を加えて強火にし、水気をとばす。3、かつお節を加えて混ぜ合わせ、器に盛って七味唐辛子を振る。