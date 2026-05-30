俳優の舘ひろしさん（76）が30日、東京・調布市の一日警察署長に就任。署長としての意気込みを語りました。

この日、舘さんが出席したのは、『えきひろグランドオープニングDAY』の一日警察署長任命式＆トークイベント。調布市は、舘さんがかつて所属していた事務所・石原プロモーションがあった場所ということで、舘さんは「久しぶりにこの調布に帰ってきました。こんなに歓迎されて感無量です」と詰めかけた大勢のファンに挨拶しました。

■舘ひろし「私が言える立場ではないんですが」

調布警察署の増田署長から委嘱状を受け取った舘さん。意気込みについて「一日調布署長を拝命しました。ということは増田署長以下は全員私の部下ということでございます。きょう1日なにか態度の悪い警察官がいたら私にお申し付けくださいませ」と笑顔を見せました。

イベントで『自転車事故の防止』に話題が移ると舘さんは「僕は自転車に乗れないんですよ」と意外な告白。その上で「映画で私はバイクでノーヘルで乗って、ショットガンをぶっ飛ばします。私が言える立場ではないんですが、自転車は本当に危ないですから気をつけてください。できればヘルメットはかぶっていただいた方がよろしいです」と呼びかけました。