ロックバンド「Mr.Children」が30日に開催した公演を、途中で中止したことを発表しました。

【映像】Mr.Children 大阪公演を途中で中止

「Mr.Children」はこの日、全国ツアーの大阪城ホール公演を行っていましたが、ボーカル・桜井和寿さんの風邪による体調不良により、公演を中断したということです。

31日に予定していた大阪公演についてはすでに中止を発表しています。

公式サイトでは、「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。」と、謝罪しています。

振り替え公演やチケットの払い戻し方法などについては現在関係各所と調整を行っているということです。

バンドの発表にネット上では、「会場で見てました。最初から桜井さんのどは明らかに不調でした」「どうか全くお気になさらず、私には最高の一日でした。ありがとう」と、ライブに行っていたというファンの声や「まずは頑張ろうとしてくれたことに感謝」「桜井さん自身が一番残念なはず」などのコメントがあがっています。（『ABEMA NEWS』より）