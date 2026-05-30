【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （デイ2／5月30日）

【映像】前半分が転落！赤旗中断のクラッシュ（実際の様子）

世界ラリー選手権 第7戦ラリー・ジャパンのデイ2で、首位を猛追していた24歳のオリバー・ソルベルグを悲劇が襲った。全長19.3kmのステージ前半、左コーナーでリアを滑らせたマシンの一部がコース外へ転落。前半分が突き出た状態でストップし。その後SS10は赤旗が出され中断となった。

今大会、トヨタのオリバー・ソルベルグ（24）は、SS9時点で首位のエルフィン・エバンス（トヨタ）を10秒6差の2位で追っていた。迎えたSS10でも、ソルベルグはその直前まで暫定トップより1秒6早いタイムで快走する素晴らしいドライビングを披露。

しかし、19.3kmのステージ前半、左コーナーに差し掛かったところでマシンのリアが流れてしまう。コース右端にあった電柱にぶつかったか、GRヤリスは挙動を乱し、そのままマシンの前半分がコース外に突き出る形で転落しストップしてしまった。

車内ではソルベルグがステアリングを回すものの、車は動かず。その後、乗員はマシンを後にした。このソルベルグのコースアウトの後、SS10ではWRC2のマシンのコースアウトもあり赤旗が出され、ステージは中断となる大波乱となった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）