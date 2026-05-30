本拠地タイガース戦

米大リーグ、ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に延長10回、4-3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。村上宗隆内野手は「2番・一塁」で先発も、3回に右脚を負傷し途中交代。殊勲のサヨナラ本塁打を放ったバルガスは、ジョークを交えながら村上の早期復帰を願った。

村上にアクシデントが起きたのは3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。試合中、球団公式Xは「右ハムストリングの張り」と説明した。

中継したホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」は、ウィル・ベナブル監督の試合後会見を放送。「ハムストリングの損傷だから、数週間はかかるだろう。明日も引き続き状態を確認する予定だ。画像検査を行って、詳しい状況を把握する」と説明した。

チームは2-3の延長10回、2死二塁で迎えた場面でバルガスが左中間へ劇的サヨナラ2ランを放ち、3連勝を飾った。

「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の中継ではバルガスの試合後インタビューが流れ、村上の負傷に言及。「今日はムネが途中交代したから、俺が奮起して、あのパワーヒッターの役割を引き受けなきゃいけないなと……」と、思わず本音をこぼす一幕も。

ただ、直後に「いや、冗談だよ（笑）」と言い、改めて「ムネがこのチームにとってどれだけ大きな存在か、どれだけチームに貢献しているか、みんな分かっている。だからこそ、俺たちは全員で団結し続けたんだ」と語った。さらに「彼が交代したときも、一番にクラブハウスで待っていて、みんなを迎えてくれた」と負傷交代でもチームを支えていた姿を明かし、「そういう姿を見ると、チームの結束はさらに強くなる。みんなで彼をサポートしなきゃいけないと思っている。大事に至らず、すぐにまたフィールドに戻ってきてくれることを願っている」とメッセージを送った。



（THE ANSWER編集部）