俳優舘ひろし（76）が30日、東京・調布駅で、一日警察署長任命式とトークイベントに出席した。

舘は、制服に身を包んでオープンカーに乗って登場し、大きな歓声を受けた。

調布は、舘がかつて所属した石原プロダクションがあった場所。舘は「久しぶりに調布に帰ってまいりました。こんなに歓迎されて感無量です」と感激していた。

グランドオープンした調布市駅前広場「えきひろ」で任命式が行われ、駅前の変貌（へんぼう）ぶりに、舘は「こんなにきれいになったのかとあらためて思いました。石原プロはどっちにあったんですか？」と言う場面もあった。

増田太郎調布警察署長から委嘱状を受け取り、舘は「一日警察署長を拝命しました。ということは、増田署長以下、全員、私の部下ということで。今日1日、態度の悪い警察官がいたら私にお申し付けください」と笑わせた。

特殊詐欺の話題では「俳優をやっていること自体が詐欺」、自転車のルールについての話題では「僕は自転車に乗れないんですよ」と明かしたり「（映画で）バイクに乗ってショットガンをぶっ放しているので、言える立場ではない」と苦笑いした。

公開が控える映画「免許返納！？」にちなんで、舘は「コントロールできないことがあれば返納しようかなと思ってます。（運転は）自宅からゴルフの練習場に行くくらいです」と話した。

元石原プロ所属の後輩俳優金児憲史が司会を務めた。