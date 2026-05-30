昨年5月に八代目尾上菊五郎を襲名 父も七代目を継続し、2人の菊五郎が誕生
歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎が、6月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
八代目尾上菊五郎 ＝テレビ朝日提供
昨年5月、八代目尾上菊五郎を襲名。父は七代目を継続するため、歌舞伎界でも大変珍しい二人の菊五郎が誕生した。今回の襲名で今まで交流が少なかった学生時代の友達が舞台を見に来たり、お祝いの会を開いてくれたそうで、それがきっかけとなり、山登りに行くなど新たな交流が始まったという。
一方、自分と同時に菊之助を襲名した12歳の息子の同級生も舞台に来てくれたそうで、息子にとっては何よりの励みになっていると話す。
長い襲名公演のリラックスタイムは、息子との男二人旅だという八代目菊五郎。お気に入りのアーティストを見に北海道まで足を延ばしたそう。
八代目菊五郎の祖父は尾上梅幸さん。番組には梅幸さんが父(六代目菊五郎)を語る貴重な映像が残っており、八代目菊五郎も初めて聞いたという祖父の話も。
八代目尾上菊五郎 ＝テレビ朝日提供
昨年5月、八代目尾上菊五郎を襲名。父は七代目を継続するため、歌舞伎界でも大変珍しい二人の菊五郎が誕生した。今回の襲名で今まで交流が少なかった学生時代の友達が舞台を見に来たり、お祝いの会を開いてくれたそうで、それがきっかけとなり、山登りに行くなど新たな交流が始まったという。
長い襲名公演のリラックスタイムは、息子との男二人旅だという八代目菊五郎。お気に入りのアーティストを見に北海道まで足を延ばしたそう。
八代目菊五郎の祖父は尾上梅幸さん。番組には梅幸さんが父(六代目菊五郎)を語る貴重な映像が残っており、八代目菊五郎も初めて聞いたという祖父の話も。