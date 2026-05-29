既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】わ…生々しい… 結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：6枚）

結婚しても失われていない“ときめき”…理想の相手が現れたら？

調査は4月7〜9日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。10歳刻みで男女各50人の、計400人から有効回答を得ています。

「配偶者ではない他の異性にときめくことはある？」と質問すると、男性は54.0％が「ある」と回答しました。一方、女性は「ある」と答えた人は、25.5％にとどまりました。

次に、「理想の相手なら不倫関係になる可能性はある？」と聞くと、男性は「非常にあると思う」が10.0％、「どちらかといえばあると思う」が26.5％で、合計36.5％が「不倫の可能性がある」と答えています。

一方、女性は「非常にあると思う」が6.5％、「どちらかといえばあると思う」が7.0％で、合計13.5％にとどまっています。

男性は、男性は「ときめきがある」と答えた割合よりも「不倫の可能性がある」と答えた割合のほうが低くなっているものの、3人に1人以上が「理想の相手であれば不倫の可能性がある」と回答。この結果について同社は、「これは、結婚という制度によって日常生活が安定していても、特定の条件下では関係性のあり方が揺らぐ可能性を内包していることを示唆しています」とコメントしています。

既婚者の皆さん、“理想の相手”が現れたらどうしますか……？