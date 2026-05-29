ピンク・レディーのデビュー50周年を記念したトリビュートプロジェクト『ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に… Legend, Now and Forever』が始動。8月25日に東京 LINE CUBE SHIBUYAでトリビュートコンサートを開催するほか、翌26日にトリビュートアルバムがリリースされる。

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ピンク・レディーは作詞家 阿久悠と作曲家 都倉俊一が手がけた数々のヒット曲とともに社会現象を巻き起こしたユニット。大胆な振り付けと激しいビートを伴う“歌って踊る”スタイルは当時のお茶の間に衝撃を与え、小中学生の女子たちがこぞって振り付けをまねるなど、現在に続くアイドル文化の源流となった。

本プロジェクトは、日本のアイドル文化／J-POPのパイオニアであるピンク・レディーのヒット曲を後世に歌い継ぐ企画だ。トリビュートコンサートの出演者（第1弾発表、50音順）は、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、鈴木愛理、田村芽実、一青窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）。MCは藤井隆が務める。

トリビュート・アルバムには、上記アーティストに加えてシン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子、高木完、上田ケンジ）の参加も発表されている。

なお、プロジェクト名は恩師である都倉俊一が命名したもの。アルバムのリリース内容の詳細は後日発表される。

・未唯mie コメント

17歳でチャレンジした「スター誕生！」に合格して、審査員長で作詞家の阿久悠先生が「この子たち、何とかしなくちゃ・・・」レコード会社から期待薄の二人に、“おもちゃ箱をひっくり返したような面白いことやろう”と、作曲家の都倉俊一先生とのゴールデンコンビを授かってデビューをしたピンク・レディー。数々の奇跡のような出会いに、感謝という言葉でも足りない想いです。この50年支えて授けて導いて応援して下さった皆さま！本当にありがとうございました。

この度＜トリビュート・アルバム＆コンサート＞に参加して下さるアーティストの皆さま、ありがとうございます。楽曲の世界観は解釈しだいで無限大の曲たち！それぞれの素晴らしい個性と感性で、2026年の新たな魅力と懐かしさの入り混じる表現で聴いて下さる皆さまと呼応の喜びにつつまれることを願っています。

改めまして、長く長く愛し親しんで下さる皆さまに心より感謝申し上げます。

・増田惠子 コメント

早いもので、私たちがデビューしてから、まもなく50年が経とうとしています。50年って、半世紀ですよね。これまでずーっと応援して下さった皆さんのお気持ち、ちゃんと伝わっていますよー。本当にありがとうございます。この特別な年に、恩師・都倉俊一先生が命名して下さったプロジェクトが始まります。「ピンク・レディー 伝説 今も そして永遠に・・・Legend, Now and Forever」

私たちがデビューする時、阿久悠先生は「おもちゃ箱をひっくり返したような世界を」と表現されましたが、50年経った今、私にとってはおもちゃ箱ではなく、宝石箱になりました！50年経っても色褪せない、ピンク・レディーの楽曲と振り付けの融合の素晴らしさは、当時もそして今でも、ひとたび曲を口ずさんだなら、誰もが踊れて、そして笑顔になって、見ている人までも幸せな気持ちにさせてくれる！こんな楽曲をたくさん頂いて、私こそ幸せな一人です！そして今回、様々なアーティストの方々がどんなアレンジで、どんなパフォーマンスをして下さるのか、宝石箱の中の宝石たちを、さらに彩り鮮やかに煌めかせて下さるのか、心から楽しみでなりません！

（文＝リアルサウンド編集部）