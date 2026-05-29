W杯への長期移動に欠かせないゲーミングアイテム ドイツ代表に選ばれた18歳MFカールが持ってきたバッグに注目集まる
2026W杯が近づき、出場各国が合宿への準備に入っている。選手たちは状態を上げることはもちろん、時には息抜きも必要になる。
そんな選手たちの間で欠かせない荷物になりつつあるのがPOGAだ。POGAとはPortbale Gamingの略だそうで、ドイツのブランドが作ったものだという。
これを持ってドイツ代表合宿に現れたのが、今季バイエルンで大ブレイクしてドイツ代表入りを勝ち取った18歳MFレナート・カールだ。
これは同じくドイツ代表のリヴァプールMFフロリアン・ヴィルツ、スペイン代表のFWラミン・ヤマル、モロッコ代表のパリ・サンジェルマンDFアクラフ・ハキミなど、他にも愛用している選手が多数いる。
スポーツ選手は長時間移動も多いだけに、その息抜きとしてゲームは欠かせないアイテムとなっているようだ。
Lennart Karl levou sua maleta de vídeo game para a concentração da Seleção da Alemanha. pic.twitter.com/MHT16v8zqR— FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) May 27, 2026