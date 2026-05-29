2026W杯が近づき、出場各国が合宿への準備に入っている。選手たちは状態を上げることはもちろん、時には息抜きも必要になる。



そんな選手たちの間で欠かせない荷物になりつつあるのがPOGAだ。POGAとはPortbale Gamingの略だそうで、ドイツのブランドが作ったものだという。



これを持ってドイツ代表合宿に現れたのが、今季バイエルンで大ブレイクしてドイツ代表入りを勝ち取った18歳MFレナート・カールだ。





Lennart Karl levou sua maleta de vídeo game para a concentração da Seleção da Alemanha. pic.twitter.com/MHT16v8zqR — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) May 27, 2026

カールは通常のキャリーケースとは別に、このPOGAを持参。中にはプレイステーション5の本体とコントローラーが入っているそうで、ケースの蓋の裏に24インチ、または27インチのゲーミングディスプレイが内蔵されている。このケースを開けて電源を入れるだけで簡単にプレイステーションが楽しめるアイテムなのだ。これは同じくドイツ代表のリヴァプールMFフロリアン・ヴィルツ、スペイン代表のFWラミン・ヤマル、モロッコ代表のパリ・サンジェルマンDFアクラフ・ハキミなど、他にも愛用している選手が多数いる。スポーツ選手は長時間移動も多いだけに、その息抜きとしてゲームは欠かせないアイテムとなっているようだ。