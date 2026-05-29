中村倫也＆神木隆之介＆ムロツヨシの3ショット公開 『君のクイズ』撮影現場オフショット解禁
作家・小川哲のベストセラー小説を実写映画化した『君のクイズ』より、主演の中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシの3ショットをはじめ、撮影の舞台裏を収めたオフショット写真8点が公開された。
【画像】この記事に関連するそのほかの写真（オフショット）
本作は、生放送のクイズ番組で、一人のプレイヤーが問題を1文字も聞かずに正解を言い当てたことをきっかけに、天才クイズプレイヤーたちの驚愕の真実と人生が交錯していく知的エンターテインメント。
豊富な知識と論理的思考を兼ね備えた“クイズ界の絶対王者”三島玲央を中村、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木、視聴率のためなら手段を選ばないテレビプロデューサー・坂田泰彦をムロが演じている。監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平が務める。
5月15日に公開されると、「常に想像を超えていき、終始驚かされた」「クイズの映画がこんなに心に刺さるとは思わなかった」「人生の答え合わせのような作品だった」など、SNSを中心に感動の声が相次ぎ話題となっている。
今回公開されたオフショットでは、中村、神木、ムロの3人がリラックスした表情を見せる貴重な一枚のほか、中村が真剣な表情で撮影に臨む姿や、クランクアップ時の晴れやかな笑顔を収めた写真も公開された。
さらに、神木の顔がプリントされたTシャツを着用した吉野監督の姿や、クイズ番組シーンの撮影中に撮影された、伊沢拓司（QuizKnock）、坂東工らとの集合写真も含まれており、作品の裏側を垣間見ることができる内容となっている。
【画像】この記事に関連するそのほかの写真（オフショット）
本作は、生放送のクイズ番組で、一人のプレイヤーが問題を1文字も聞かずに正解を言い当てたことをきっかけに、天才クイズプレイヤーたちの驚愕の真実と人生が交錯していく知的エンターテインメント。
5月15日に公開されると、「常に想像を超えていき、終始驚かされた」「クイズの映画がこんなに心に刺さるとは思わなかった」「人生の答え合わせのような作品だった」など、SNSを中心に感動の声が相次ぎ話題となっている。
今回公開されたオフショットでは、中村、神木、ムロの3人がリラックスした表情を見せる貴重な一枚のほか、中村が真剣な表情で撮影に臨む姿や、クランクアップ時の晴れやかな笑顔を収めた写真も公開された。
さらに、神木の顔がプリントされたTシャツを着用した吉野監督の姿や、クイズ番組シーンの撮影中に撮影された、伊沢拓司（QuizKnock）、坂東工らとの集合写真も含まれており、作品の裏側を垣間見ることができる内容となっている。